Avellino-Anzio risultato finale, marcatori e prossimo turno
di Redazione
16/01/2019
Si è disputato oggi, mercoledì 16 gennaio, con fischio d'inizio alle ore 15, il match Avellino-Anzio valido, nel Girone G, per la 22-esima giornata del campionato di calcio di Serie D.
Avellino-Anzio, le formazioni ufficialiAgli ordini del mister Giovanni Bucaro, l'Avellino è sceso in campo dal primo minuto con Lagomarsini, Patrignani, Dionisi, Capitanio, Parisi, Buono, Di Paolantonio, Da Dalt, Tribuzzi, Sforzini e Ciotola. L'allenatore dell'Anzio Bacci, invece, ha opposto dall'inizio Rizzaro, Arena, Giordani, Labate, Faiello, Sterpone, Papa, Voltasio, Florio, Ludovisi e Minunzio.
Avellino-Anzio 3-1, i marcatoriDopo il primo tempo chiusosi a reti inviolate, l'Anzio è passato in vantaggio al secondo minuto della ripresa con Florio, ma gli irpini sono riusciti a ribaltare le sorti del match prima pareggiando con De Vena, su calcio di rigore al 33-esimo, e poi siglando con Tribuzzi al 39-esimo la rete del sorpasso. Di Matute in pieno recupero la rete del 3 a 1. Grazie alla vittoria odierna l'Avellino sale in classifica a 43 punti. Nel prossimo turno, valido per la 23-esima giornata, nel girone G di Serie D, l'Avellino giocherà in trasferta sul campo dell'Anagni. Salvo diverse disposizioni da parte della Lega Nazionale Dilettanti, il match Anagni-Avellino si disputerà domenica prossima, 20 gennaio del 2019, con calcio d'inizio alle ore 14,30.
