Calendario calcio Serie D 16 gennaio 2019: Gironi E, F e G in campo
di Redazione
15/01/2019
Siamo alla vigilia, per i gironi E, F e G del campionato di calcio di Serie D, di un nuovo turno di campionato. Domani mercoledì 16 gennaio del 2019, infatti, si scenderà in campo per la 22ª giornata, la terza del girone di ritorno, con il fischio d'inizio fissato alle ore 14,30 eccetto che per i seguenti incontri: Campobasso-Santarcangelo alle ore 14; Cesena-Matelica, Avellino-Anzio e Pineto-Forlì alle ore 15, ed il match Latte Dolce-Torres in serata alle 20.30 di domani in accordo con quanto è stato disposto e riportato dalla Lega Nazionale Dilettanti (LND).
Team Altamura-Nardò è il recupero valido per la 18ª giornata di Serie D, Girone HSempre per domani, inoltre, è previsto un recupero, per la precisione un match della 18ª giornata di Serie D precedentemente rinviato per neve. Si tratta, nello specifico, per il Girone H, dell'incontro Team Altamura-Nardò che, sotto la direzione dell'arbitro Andrea Bordin di Bassano, si disputerà con fischio d'inizio alle ore 14,30.
Calendario completo delle partite di mercoledì 16 gennaio 2019, Girone G del campionato di calcio di Serie DPer quel che riguarda il Girone G, quello dove è inserito l'Avellino guidato dal mister Giovanni Bucaro, il calendario completo dei match del 16 gennaio 2019 è il seguente: Aprilia Racing - Trastevere, Avellino - Anzio, Flaminia - Latina, Cassino - Citta di Anagni, Castiadas - Budoni, Lanusei - Ladispoli, Latte Dolce - Torres, Monterosi - Lupa Roma, Sff Atletico - Albalonga e Vis Artena - Ostiamare.
Avellino-Anzio risultato finale, marcatori e prossimo turno
Avellino-Anzio in turno infrasettimanale: data, orario e info biglietti