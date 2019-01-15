Caricamento...

Avellino-Anzio in turno infrasettimanale: data, orario e info biglietti

Redazione Avatar

di Redazione

15/01/2019

Siamo alla vigilia di Avellino-Anzio, match del Girone G, del campionato di calcio di Serie D, che è valido per la 22-esima giornata, la terza del girone di ritorno. Rispetto all'orario canonico delle 14,30, la gara Avellino-Anzio è in programma domani, mercoledì 16 gennaio del 2019, con fischio d'inizio alle ore 15.

Info tagliandi Avellino-Anzio online e presso la biglietteria dello stadio

In accordo con quanto rende noto la Calcio Avellino SSD, per la gara casalinga contro l'Anzio, allo Stadio 'Partenio-Lombardi', è già aperta la prevendita dei biglietti che, in particolare, si possono acquistare online attraverso il circuito VivaTicket e presso i rivenditori autorizzati. La biglietteria dello Stadio 'Partenio-Lombardi' osserverà inoltre i seguenti orari di apertura: oggi, martedì 15/1, dalle 16 alle ore 19, e poi domani, giorno della partita, dalle ore 11 e fino all'inizio dell'incontro.

Prezzi dei biglietti per il match Avellino-Anzio, dalla Curva Sud alla Tribuna Montevergine Centrale

Questi, nel dettaglio, sono i prezzi dei biglietti per assistere, allo Stadio 'Partenio-Lombardi', al match di Serie D Avellino-Anzio: 8 euro in Curva Sud, 12 euro in Tribuna Terminio, e 25 euro per i posti a sedere in Tribuna Montevergine Centrale. La società sportiva dilettantistica Calcio Avellino SSD, al fine di favorire il regolare deflusso della coda, consiglia agli spettatori di arrivare allo Stadio 'Partenio-Lombardi' in anticipo.
