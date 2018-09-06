Home Sport Calendario Serie D 2018-2019 Avellino, Girone G: ecco tutte le partite

di Redazione 06/09/2018

Sono finalmente usciti, per la stagione calcistica 2018-2019, i calendari relativi al campionato di Serie D. Ne consegue che è pronto pure il calendario dei match per l'Avellino, nel girone G, che il 16 settembre del 2018 esordirà in trasferta contro il Ladispoli. Le partite dell'Avellino dalla seconda e fino alla 19-esima giornata, ultima del girone di andata Questi, dalle seconda alla 19esima giornata, sono nell'ordine gli altri match di Serie D degli Irpini: Avellino-Albalonga, Anzio-Avellino, Avellino-Anagni, Avellino-Cassino, Atletico-Avellino, Avellino-Lanusei, Flaminia-Avellino, Avellino-Latte Dolce, Monterosi-Avellino, Avellino-Castiadias, Aprilia-Avellino, Avellino-Vis Artena, Ostiamare-Avellino, Avellino-Trastevere, Budoni-Avellino, Avellino-Lupa Roma, Torres-Avellino ed Avellino-Latina. Tutte le date della Serie D 2018-2019 Per la Serie D il calcio d'inizio fissato alle ore 15 del 16 settembre del 2018, mentre l'ultima giornata si disputerà il 5 maggio del 2019, ed il girone di andata si chiuderà il 23 dicembre. Sono previste due soste, il 30 dicembre del 2018 per le festività natalizie, ed il 10 marzo del 2019 per lasciare spazio alla Rappresentativa Serie D che parteciperà al Torneo di Viareggio. Sono previsti inoltre ben sette turni infrasettimanali come segue: il 14 novembre, il 12 dicembre ed il 18 aprile per tutti e nove i gironi; per i gironi a 20 squadre, inoltre, turni infrasettimanali pure il 26 settembre, 14 ottobre, 16 gennaio e 13 febbraio del 2019. Per quel che riguarda invece gli orari, inizialmente le partite della Serie D 2018-2019 si disputeranno alle ore 15 per poi passare dalle ore 14,30 a partire dal 28 ottobre. Si tornerà poi alle ore 15 dal 31 marzo del 2019, e poi con calcio d'inizio alle ore 16 dal 12 maggio e fino alla fine del torneo.