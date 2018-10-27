Home Sport Calendario calcio Serie D nona giornata, orario partite Girone G

di Redazione 27/10/2018

Per la settima giornata del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D, la nona per gironi E, F e G, non sono previsti anticipi al sabato. Ne dà notizia la Lega Dilettanti nel precisare che i match domenicali di domani, 28 ottobre del 2018, si disputeranno tutti alle ore 14,30 eccetto quattro match per i quali, invece, è prevista una variazione di orario. Avellino-Latte Dolce, calcio d'inizio alle ore 14 Trattasi, nello specifico, di Avellino-Latte Dolce alle ore 14 nel Girone G, Fezzanese-Bra alle ore 15 nel Girone A, Cerignola-Nola alle ore 15 nel Girone H, e Sancataldese-Città di Messina sempre alle ore 15 nel Girone I. Inoltre, riferisce altresì la Lega Nazionale Dilettanti, altre tre partite si disputeranno regolarmente domenica 28 ottobre del 2018, dalle ore 14,30, ma a fronte delle seguenti variazioni di campo: Pomigliano-Altamura al 'Borsellino' di Volla, Folgore-Caratese-Borgosesia al comunale di Verano Brianza, e Chieri-Arconatese allo stadio 'Censin Bosia' di Asti. Serie D, le partite del Girone G di domenica 28 ottobre Per quel che riguarda il Girone G, quello dove è inserito l'Avellino, il programma completo dei match validi per la nona giornata del girone di andata è il seguente: Albalonga-Aprilia, Anzio-Castiadas, Avellino-Latte Dolce Sassari, Città Di Anagni-Monterosi, Ladispoli-Vis Artena, Lanusei-Cassino, Latina-Ostiamare, Lupa Roma-Budoni, Sff Atletico-Flaminia e Torres-Trastevere.