Avellino-Latte Dolce biglietti: info prevendita, canali acquisto e prezzi

di Redazione 26/10/2018

Dopo la pesante sconfitta in trasferta contro il Flaminia, nel turno infrasettimanale, l'Avellino è tornato al lavoro in vista del match casalingo contro il Latte Dolce di domenica prossima, 28 ottobre del 2018, con calcio d'inizio alle ore 14. Prezzi biglietti Avellino-Latte Dolce e canali di acquisto Per il match Avellino-Latte Dolce è già partita la prevendita dei biglietti che si potranno acquistare online o presso i rivenditori VivaTicket, ed anche presso il botteghino sito allo Stadio 'Partenio-Lombardi' in accordo con quanto riporta la società di calcio dilettantistica irpina. I prezzi dei tagliandi per Avellino-Latte Dolce, in particolare, sono i seguenti: 25 euro in Tribuna Montevergine Centrale, 12 euro in Tribuna Terminio, ed 8 euro in Curva Sud. Orari botteghino ed accessi alla Curva Sud per Avellino-Latte Dolce Il botteghino per l'acquisto dei biglietti per Avellino-Latte Dolce osserverà i seguenti orari: fino a sabato 27 ottobre dalle ore 16 alle ore 19. Domenica 28/10, il giorno della partita, invece, il botteghino aprirà alle ore 10,30 per poi chiudere nel momento in cui inizierà il match che è valido, nel Girone G, per il campionato di calcio 2018-2019 di Serie D. Inoltre, per quel che riguarda l'accesso dei tifosi irpini alla Curva Sud, la società fa sapere che dal lato Curva Sud/Tribuna Montevergine potranno entrare gli abbonati, mentre per i possessori di biglietto il punto di ingresso allo stadio è quello lato Curva Sud/Tribuna Terminio.