Calciomercato Avellino. Gucher in prestito fino a Giugno. Mokulu ultimo allenamento
di Redazione
08/01/2017
La squadra ha ripreso oggi pomeriggio gli allenamenti sotto gli occhi vigili di Walter Novellino. Allenamento che si è svolto al coperto in palestra vista l'impraticabilità dello Stadio Partenio-Lombardi, causa ghiaccio. Il mister montemaranese oggi si è dovuto "accontentare" dei soliti, ma già da domani alla sua corte dovrebbe aggiungersi il tanto atteso Gucher. Il condizionale che è sempre d'obbligo e soprattutto con l'altalenante austriaco, ritenuto fondamentale da Novellino (che lo stima molto) per il suo scacchiere. La trovata tregua tra il calciatore e la sua mente, ha permesso di accelerare quest'estenuante trattativa con una conclusione a lieto fine. Dopo i tanti tira e molla, Gucher arriverebbe in prestito all'U.S.Avellino per sei mesi, fino a giugno e con rinnovo automatico in caso di salvezza biancoverde. Uno invece con un temperamento più deciso è Sini, rifiuta la destinazione irpina con un "grazie, ma non posso"! Per l'out sinistro la dirigenza avellinese pare si sia cautelata, contattando l'agente di Marchese. Fermo dall'anno scorso, si allena da dicembre, senza mai scendere in campo con il Catania. Dell'Orco invece è il tentativo disperato degli irpini. Dal Sassuolo il giocatore fa sapere che il suo ingaggio è fuori portata per le casse campane. Per fortuna sull'out destro la copertura è in abbondanza!! Laverone deve solo firmare, accordo raggiunto sia con il ragazzo che con la Salernitana. Tutto pronto anche per il trasferimento di Mokulu (ultimo allenamento al Partenio oggi), si aggregherà con i suoi nuovi compagni domani al Frosinone. Al suo posto era pronto Cocco ma nelle ultime ore la Spal si ricorda di aver bisogno di una prima punta (ceduto Cerri al Pescara), rompendo "uova, paniere e programmi" all'Avellino. Sul fronte uscite D'Attilio vicinissimo al Racing club Roma, con la formula del prestito. Mentre per Migliorini, oltre alla Casertana, ha dimostrato interesse anche la Cremonese. Ai grigiorossi l'atleta ritroverebbe Attilio Tesser, ex tecnico biancoverde che ha apprezzato molto la Piazza Irpina e rimasto nei cuori avellinesi. Capitolo portieri: Frattali nonostante la ghiotta offerta del Parma, vestirebbe ancora biancoverde. Sul terzo portiere Offredi, Albinoleffe e Reggiana avrebbero preso informazioni.
