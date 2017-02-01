Calciomercato Avellino, chiude la sessione invernale: "habemus" terzino.
di Redazione
01/02/2017
Stop countdown: ore 23:00, il calciomercato nella sua sessione invernale chiude i battenti e quel che è fatto, è fatto. L'evento che si ripete 2 volte l'anno (sessione invernale, sessione estiva) ha tenuto col fiato sospeso tutti gli amanti del gioco più bello al mondo. Attese, smentite, trattative congelate che saltano, sorprese. A pochi minuti dalla chiusura del mercato invernale, possiamo assolutamente affermare che l'U.S. Avellino, le emozioni delle entrate e delle cessioni, le ha vissute tutte. Il mercato dei biancoverdi per questo Gennaio 2016, parte diciamo scontato, con la consapevolezza delle grandi difficoltà (anche economiche) che la dirigenza avellinese sta attraversando, ma apprezziamo i sacrifici. L'impegno e la costanza a non mollare mai portano i loro buoni frutti e neanche di fronte a tanti rifiuti di calciatori, che ci hanno snobbato e non solo per colpa del "Dio denaro", infatti ha consentito di acquisire giocatori come Laverone, Moretti, Lezzerini ed Eusepi, che con tanta voglia di riscatto personale e desiderosi di fare bene, valgono molto di più. I biancoverdi non avranno portato a casa, grandi fuoriclasse ma buoni elementi, questo si. Elementi che, siamo certi, appena riacquistata la perfetta condizione fisica, porteranno il lupo in alto. E con l'arrivo in extremis, del terzino sinistro Matthias Solerio, in prestito fino a Giugno e con obbligo di riscatto dalla Giana Erminio, possiamo affermare (a nostro parere) che è stato un mercato a cui tranquillamente si può dare la piena sufficienza.
Articolo Precedente
Nuovo report della DIA della mappa del crimine irpino