Eusepi: "Avellino è il mio futuro. Ci salveremo". Mercato, preso il terzino Solerio

E prosegue affermando che il club irpino è una squadra forte e che darà il massimo per portarlo alla salvezza. Eusepi racconta inoltre delle sue esperienze passate con i " nemici" campani della Salernitana e del Benevento (dove ha fatto molto bene, 35 presenze e 18 reti) considerandoli ormai passato, che non conta. Ed il presente dell'attaccante adesso è l'U.S. Avellino, a cui darà tutto il suo contributo.

E lascia intendere che se tutto andrà bene, resterebbe in Irpinia anche l'anno prossimo (anche se i prestiti sono questioni dure da risolvere). Eusepi inoltre ringrazia la società e mister Novellino che tanto lo ha voluto. Conclude parlando del prossimo avversario dei lupi, il Trapani. L'atleta ammette della difficoltà che ci attende Lunedi 6 Febbraio in "Terra straniera" ma certamente superabile, disputando un'ottima gara, con la giusta preparazione. Ultimo colpo di mercato, La dirigenza irpina acquista il terzino sinistro in chiusura di #calciomercato

La dirigenza biancoverde allo Starhotels di Milano, ha concluso l'acquisto del terzino sinistro Matthias Solerio, classe 92 (Cernusco Sul Naviglio). Il contratto del giovane (1.80cm per 70kg) è stato depositato a pochi minuti dalla conclusione della sessione invernale di mercato . Il terzino di proprietà del Giana Erminio ha sempre giocato con questo club (serie C, girone A) dal 2011, tra promozione, eccellenza, serie D e Lega Pro. Quest'anno con la squadra lombarda colleziona 18 presenze e una sola rete. E' un giovane di ottimo prospetto, detiene un cursore di doppia fase: offensiva e difensiva.

Partenio-Lombardi, si è tenuta oggi pomeriggio, presso la sala stampa dello stadio, la presentazione dell'attaccante. La nuova punta biancoverde rilascia parole sincere e cariche di grinta: "Quando al Pisa, è arrivata l'offerta dell'U.S. Avellino, non ho esitato nemmeno un'istante nell'accettarla. Come si fa a rifiutare un club come questo? Non potevo".