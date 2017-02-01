Nuovo report della DIA della mappa del crimine irpino

La Direzione investigativa antimafia (DIA) traccia la nuova geografia del crimine nella provincia di Avellino e in Campania pubblicando i risultati nel report 2016. Secondo la DIA Avellino e provincia subisce forti condizionamenti dalla criminalità organizzata, che si è insediata ai vari livelli dei tessuti sociali dagli apparati politici ed amministrativi fino agli apparati economici finanziari.

. “Le aree del territorio provinciale che sembrano maggiormente risentire della pressione della camorra sono il Vallo di Lauro, il Baianese, la Valle Caudina, l’Alta Irpinia, il comprensorio Montorese-Solofrano e la zona di Ariano”, scrive la DIA. A rappresentare maggiori attenzioni è il traffico di droga e il giro di estorsioni. Secondo la DIA, droga ed estorsioni sono “… anche per i gruppi locali le primarie fonti di finanziamento”. Si confermano, quali gruppi più strutturati, i clan Cava e Graziano di Quindici e quello dei Pagnozzi, sodalizio che sarebbe attivo anche su parte del territorio di Benevento e sulla provincia di Caserta, oltre ad estendere i propri interessi economici a Roma. “Da segnalare, ancora, come lo stato di detenzione di alcuni esponenti di rilievo della famiglia Cava abbia inciso sugli equilibri interni dell’organizzazione. Ciononostante, i Cava continuerebbero ad esercitare il controllo sulle attività criminali di Avellino, mantenendo forti interessi nell’agro nolano e vesuviano (comuni di San Vitaliano, Scisciano, Cicciano, Roccarainola, Cimitile, Carbonara di Nola e Saviano), area dove sarebbe operativo, attraverso una propaggine, il clan Sangermano, retto dai nipoti del capostipite dei Cava. Il contrapposto gruppo Graziano, oltre ad operare nel Vallo di Lauro, è presente anche nell’agro nocerino-sarnese, e può contare sulla guida di affiliati di spessore, presenti sul territorio irpino".