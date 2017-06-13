Calciomercato Avellino: arrivano Di Tacchio e Ujkani. Mokulu verso l'Entella
di Redazione
13/06/2017
L'Avellino che verrà inizia pian piano a prendere forma, immergendosi completamente nel mercato estivo e mettendo a segno già i primi colpi. La società irpina infatti, ha ufficializzato il primo acquisto: Simone Rizzato. L'esterno sinistro di centro campo è stato preso su richiesta di Walter Novellino che lo ha fortemente voluto alla sua corte, chiedendolo già nel mercato invernale dello scorso gennaio. Il giocatore che si è svincolato in questi giorni dal Trapani, dopo l'esperienza siciliana, di Reggio Calabria e di Ancona, vestirà la maglia biancoverde con un contratto annuale fino al 2018. L'U.S. Avellino dopo Rizzato, starebbe per portare a termine altre due trattative, infatti la prossima settimana dovrebbe ufficializzare altri due acquisti. Il primo è Samir Ujkani, giocatore di proprietà del Genoa che rescinderebbe il contratto che lo lega ai liguri fino al 2018 per venire in irpinia a ricoprire il ruolo di primo portiere. L'altro giocatore ad un passo dall'Avellino è il centrocampista Francesco Di Tacchio che si è appena svincolato dal Pisa. E' quasi considerata conclusa anche la trattativa che dovrebbe portare in irpinia Riccardo Marchizza, giovane Primavera Roma. Il difensore centrale arriverebbe in prestito con premio di valorizzazione e bisognerà però stare attenti alla corte della Sampdoria e Sassuolo. Se l'ingaggio di Marchizza dovesse sfumare la dirigenza biancoverde avrebbe già inquadrato l'alternativa sempre in casa Roma nel giocatore Elio Capradossi cresciuto nella Cantera della Roma ma militante nell'ultimo anno nel Bari. Il club campano vorrebbe la riconferma per il ruolo di secondo portiere di Luca Lezzerini, cercando di acquisire l'intero cartellino dalla Fiorentina e nel caso in cui la trattativa non dovesse andare in porto l'Avellino si sarebbe già cautelato prendendo informazioni su altri calciatori. Piace molto Emil Audero terzo portiere della Juventus, Ionut Andrei Radu portiere della Primavera dell'Inter e Lorenzo Crisanto Primavera Roma, tutti sarebbero presi con prestito con premio di valorizzazione. Per quanto riguarda la difesa, sull'out destro l'Avellino sembrava che avesse chiuso l'affare Antonio Balzano di proprietà del Cagliari che quest'anno ha giocato nel Cesena e che sembrerebbe restio nel vestire la maglia biancoverde preferendo giocarsi le sue carte nella massima serie con la squadra sarda. Per l'alternativa a Balzano il Direttore Sportivo, Enzo De Vito avrebbe sondato la disponibilità della Juve Stabia per il terzino destro Tommaso Cancellotti e della Pro Vercelli per il terzino destro Umberto Germano. Relativamente all'out sinistro di centrocampo oltre a Rizzato molto probabilmente arriverà Luca Di Matteo, giocatore che in questo mese si è svincolato dal Latina. Per la mediana sarebbe molto vicino Alessandro Bordin, centrocampista della Primavera della Roma che arriverebbe sempre in prestito con premio di valorizzazione. Altro nome che piace per la mediana è il regista Daniele Buzzegoli del Benevento. Sicuramente possiamo affermare che arriveranno due Primavera dall'Atalanta. la conta è tra i seguenti calciatori: l'attaccante Latte Latth, il difensore Alessandro Bastoni, il centrocampista Filippo Melegoni e l'attaccante Christian Capone. Visto i buoni uffici che il Direttore Sportivo ha con il club bergamasco, avrebbe chiesto inoltre informazioni sul suo vecchio pupillo, il difensore Emanuele Suagher, quest'anno in prestito al Bari ma reduce da un infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo per alcune settimane. Per il reparto offensivo, nel caso in cui il Cittadella non riscatterebbe Andrea Arrighini che piace molto a Novellino, si è posta l'attenzione sui profili di Alfredo Donnarumma dalla Salernitana, Simone Ganz dell'Hellas Verona, Giuseppe De Luca dell'Atalanta, Igor Coronado del Trapani e Marco Tumminello Primavera Roma. Lista confermati: Portiere: Rino Iuliano; Difensori: Marco Migliorini, William Jidayi, Lorenzo Laverone; Centrocampisti: Richard Lasik, Angelo D'Angelo, Federico Moretti, Stephane Omeonga, Davide Gavazzi; Attaccanti: Soufiane Bidaui, Matteo Ardemagni. Lista Uscite: molto vicino all'Entella è l'attaccante Benjamin Mokulu che non è stato riscattato dal Frosinone mentre l'attaccante Moussa Soumarè e il difensore Matthias Solerio andrebbero in prestito alla Sambenedettese. In uscita anche Fabrizio Paghera con collocazione ancora indefinita. L'attaccante Idrissa Camarà sarà valutato in ritiro. Vanno via anche i centrocampisti Guido D'Attilio e Alessandro Sbaffo, il difensore Maxime Francoise Jean Giron e il portiere Daniel Offredi. Sembra destinato a lasciarci anche Gigi Castaldo che andrà ad accasarsi con il Foggia.
