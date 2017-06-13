Home Politica Amministrative Atripalda | Battista: i cittadini non hanno scelto il cambiamento

Amministrative Atripalda | Battista: i cittadini non hanno scelto il cambiamento

di Redazione 13/06/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Il responso delle urne è così chiaro che non ha bisogno di commento. L’elettorato ha ‘scelto’ e, invece che il cambiamento e la sfida sul futuro, ha scelto un modello di gestione amministrativa ripiegato sulle più inquietanti liturgie di un passato che, a parole, voleva cancellare. Noi di Piazza Grande, pertanto, orgogliosi della nostra generosa battaglia per la legalità, la trasparenza, la sana amministrazione della cosa pubblica, non ci sentiamo sconfitti. Preferiamo credere, piuttosto, che i nostri coraggiosi candidati e sostenitori rappresentino l’avanguardia di un futuro meno opaco e avvilente dell’oggi. Il fatto che gli elettori, spesso pesantemente sollecitati, si siano concentrati su due sole liste (espressione peraltro dello stesso retroterra politico ed organizzativo) ci impegna, anche fuori dall’aula consiliare, ad una attenta azione di vigilanza civica. Che la città abbia rinunziato, in questa occasione, all’unica opposizione amministrativa capace e coerente, è un pessimo segno. Ci auguriamo che i cittadini riescano ad esercitare, anche nell’appiattimento della normalizzazione in atto, tutte le forme più efficaci di partecipazione e di controllo. Agli amministratori neoeletti l’augurio non formale che sappiano far prevalere l’interesse pubblico ed una sincera e consapevole attenzione al bene comune; e che operino, soprattutto, per la reale pacificazione di una città sempre più impaurita e servile.