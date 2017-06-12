Home Avellino Calcio Mercato Avellino: Quasi fatta per Donnarumma dalla Salernitana e Almici dall'Atalanta

di Redazione 12/06/2017

Calciomercato - L'Avellino dopo essersi aggiudicato la scorsa settimana le prestazioni del centrocampista Simone Rizzato, a costo zero, e attendendo di ufficializzare nei prossimi giorni, gli arrivi di Francesco Di Tacchio, centrocampista svincolato del Pisa e del giovane Primavera Roma Alessandro Bordin, starebbe per concludere altre due trattative: il portiere kosovaro Samir Ujkani del Genoa e l'attaccante della Salernitana Alfredo Donnarumma. Sarebbe dunque molto vicino a vestire la maglia biancoverde, Alfredo Donnarumma, vecchio pupillo del Direttore Sportivo Enzo De Vito, che avrebbe trovato la strada spianata grazie agli ottimi rapporti che ha con il procuratore del ragazzo. L'attaccante di Torre Annunziata, pur dimostrando le sue qualità, a Salerno non ha trovato la giusta dimensione, avrebbe sbaragliato la concorrenza dei calciatori Giuseppe De Luca dell'Atalanta e Nicola Citro del Trapani, per formare la nuova coppia d'attacco dei lupi insieme a Matteo Ardemagni. Un centravanti vero come Ardemagni e una seconda punta che ama la profondità come Donnarumma, costituirebbero il tandem d'attacco preferito da mister Walter Novellino. In difesa per l'out destro, Alberto Almici sembra essere il favorito. Per il difensore si tratterebbe di un ritorno all'ombra del Partenio, il terzino destro di proprietà dell'Atalanta, ma in prestito all'Ascoli quest'anno. Infatti già nel 2015 ha contribuito nella cavalcata biancoverde fino alle semifinali playoff contro il Bologna. Il giocatore per le sue caratteristiche fa molto comodo alla squadra irpina: atleta esperto, dotato di gran corsa e spinta, è davvero un jolly, potendo giocare come terzino destro in una difesa a 4 e come esterno destro in un centrocampo a 5, in un 3-5-2, modulo che mister Walter Novellino non ha escluso di utilizzare nel prossimo Campionato.