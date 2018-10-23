Caricamento...

Calcio Serie D, Girone G Avellino: variazione orario per due gare

di Redazione

23/10/2018

Per la nona e per l'undicesima giornata del girone di andata del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D, Girone G, la società Calcio Avellino SSD ha reso noto con un comunicato di aver accettato la proposta di variazione di orario che, per necessità di natura logistica, è stata avanzata, rispettivamente, dalle società calcistiche Asd Latte Dolce Calcio ed Asd Castiadas Calcio.

Variazione orario per i match di Serie D Avellino SSD - Asd Latte Dolce Calcio ed Avellino SSD - Asd Castiadas Calcio

La società calcistica irpina al riguardo mette in evidenza come l'accettazione del cambio di orario sia in linea con lo spirito di reciprocità e di collaborazione che anima i club, e nello specifico caso con le due società sarde. Di conseguenza, il match Avellino SSD - Asd Latte Dolce Calcio, per la nona giornata, si disputerà domenica 28 ottobre del 2018 con calcio d'inizio alle ore 14; mentre il match Avellino SSD - Asd Castiadas Calcio, valevole per l'undicesima giornata del girone di andata del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D, si disputerà sabato 10 novembre del 2018 con calcio d'inizio alle ore 14,30.

Serie D Girone G Avellino: variazione orario gare, si attende l'ufficialità

Per le variazioni di orario l'ufficialità, con un successivo comunicato, sarà a cura del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti (LND).
