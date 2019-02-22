Caricamento...

Irpinianotizia.it Logo Irpinianotizia.it

Calcio Serie D 29^ giornata, due anticipi nel Girone G

Redazione Avatar

di Redazione

22/02/2019

Facebook
Twitter
Whatsapp
Calcio Serie D 29^ giornata, due anticipi nel Girone G
Sono due, ed entrambi nel Girone G, quello dove è inserito l'Avellino, gli anticipi di domani, sabato 23 febbraio, che sono validi per la 29-esima, la decima del girone di ritorno per il campionato di calcio 2018-2019 di Serie D.

SFF Atletico-Latte Dolce e Lupa Roma-Cassino in programma domani

In accordo con quanto ha reso noto la Lega Nazionale Dilettanti (LND), i due anticipi sono Lupa Roma-Cassino alle 14,30, ed SFF Atletico-Latte Dolce con fischio d'inizio alle ore 15. Tutte le altre gare dei gironi di Serie D si disputeranno domenica 24 febbraio dalle ore 14,30 eccetto le seguenti per le quali è stata disposta la variazione di orario: alle 15 prenderanno il via le gare Borgaro-Unione Sanremo e Stresa-Ligorna per il Girone A, Sporting Trestina-Montevarchi per il Girone E, Campobasso-S. Nicolò Notaresco per il Girone F, Anzio-Aprilia per il Girone G, Audace Cerignola-Savoia, Bitonto-Nola, Sorrento-Altamura e Taranto-Fasano per il Girone H, e Rotonda-Città di Messina per il Girone I di Serie D.

Calendario Girone G 29-esima giornata, ecco tutte le gare di Serie D

Per quel che riguarda il Girone G, il palinsesto completo delle gare di Serie D valide per la 29-esima giornata è il seguente: Albalonga - Vis Artena, Anzio - Aprilia Racing Club, Avellino- Monterosi, Città Di Anagni - Castiadas, Ladispoli - Ostiamare Lido, Lanusei Calcio - Flaminia, Latina - Trastevere, Lupa Roma - Cassino, Sff Atletico - Latte Dolce Sassari e Torres - Budoni.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Serie D Girone G 29-esima giornata, risultati anticipi e partite 24 febbraio

Articolo Successivo

Avellino-Monterosi, lanciata iniziativa Uno stadio in Rosa

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Mondiale di Basket: dove può arrivare l'Italia di Meo Sacchetti?

Mondiale di Basket: dove può arrivare l'Italia di Meo Sacchetti?

27/06/2019

Calcio Serie D 2019, Girone G: risultati partite 14^ giornata di ritorno e classifica

Calcio Serie D 2019, Girone G: risultati partite 14^ giornata di ritorno e classifica

31/03/2019

Avellino-Ostiamare risultato finale, marcatori e prossimo turno

Avellino-Ostiamare risultato finale, marcatori e prossimo turno

31/03/2019