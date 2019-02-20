Avellino-Monterosi, lanciata iniziativa Uno stadio in Rosa
di Redazione
20/02/2019
Per la gara del Girone G di Serie D Avellino-Monterosi, che si disputerà domenica prossima, 24 febbraio del 2019, con calcio d'inizio alle ore 14,30, la società sportiva dilettantistica irpina ha lanciato l'iniziativa 'Uno stadio in Rosa' che, in particolare, prevede promozioni per le donne e per gli under 16 che assisteranno al match che è valido per la 29-esima giornata, la decima del girone di ritorno.
Prezzi biglietti Avellino-Monterosi, 50% di sconto per Donne e Under 16Nel dettaglio, i prezzi dei biglietti per il match Avellino-Monterosi sono i seguenti: 25 euro in Tribuna Montevergine Centrale; 12 euro intero in Tribuna Terminio, e 6 euro per le Donne e per gli Under 16, quindi con uno sconto del 50% che è applicabile semplicemente esibendo un documento di riconoscimento presso il botteghino dello Stadio 'Partenio-Lombardi', e presso tutti i punti vendita Vivaticket autorizzati. Stessa riduzione in Curva Sud con prezzo di 8 euro intero e soli 4 euro per le Donne e per gli Under 16.
Orari botteghino dello Stadio 'Partenio-Lombardi'Questi gli orari per l'acquisto dei biglietti al botteghino dello Stadio 'Partenio-Lombardi': fino a sabato 23 febbraio dalle ore 16 e fino alle ore 19; domenica 24 febbraio del 2019, giorno del match di Serie D Avellino-Monterosi, apertura continuata dalla mattina, a partire dalle ore 10,30, e fino al fischio d'inizio del match. Come al solito la società sportiva dilettantistica irpina consiglia di arrivare allo stadio in anticipo al fine di favorire il regolare deflusso della coda.
