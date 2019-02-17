Calcio Serie D 2019, Girone G: risultati partite 9^ giornata di ritorno e classifica
di Redazione
17/02/2019
Si è disputata oggi, domenica 17 febbraio, la 9^ giornata di ritorno del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D per quel che riguarda il Girone G, quello dove è inserito l'Avellino.
Risultati finali campionato di calcio di Serie D 2019, Girone G ventottesima giornataNel dettaglio, i risultati finali dei match odierni sono i seguenti: Aprilia-Albalonga 1-3, Budoni-Lupa Roma 2-0, Cassino-Lanusei 1-0, Castiadas-Anzio Lavinio 3-2, Flaminia -Sff Atletico 3-0, Monterosi-Anagni 2-1, Ostia Mare-Latina 0-0, Vis Artena-Ladispoli 2-2, Latte Dolce-Avellino 1-0 e Trastevere-Torres 0-1. Per effetto di questi risultati finali, la classifica di Serie D Girone G, dopo 28 turni di campionato, è la seguente: Lanusei 60, Latte Dolce 57, Trastevere 56, Avellino 53, Monterosi 52, Cassino 46, Albalonga e Aprilia 44, Sff Atletico 39, Latina 38, Vis Artena 37, Flaminia 34, Anagni 32, Budoni 30, Ostiamare 29; Castiadas, Torres e Ladispoli 28; Lupa Roma 18 ed Anzio Lavinio 13.
Prossimo turno campionato di calcio 2018-2019 di Serie D, Girone G: c'è Avellino-Monterosi allo stadio 'Partenio-Lombardi'Il prossimo turno di Serie D, che è valido nel Girone G per la 29-esima giornata, la decima di ritorno, si disputerà domenica 24 febbraio del 2019, dalle ore 14,30, al netto di eventuali variazioni di date e/o di orario che saranno comunicate dalla LND, la Lega Nazionale Dilettanti. I match in calendario sono i seguenti: Anagni-Castiadas, Torres-Budoni, Albalonga-Vis Artena, Anzio-Aprilia, Lanusei-Flaminia, Lupa Roma-Cassino, Avellino-Monterosi, Ladispoli-Ostiamare, SFF Atletico-Sassari Latte Dolce e Latina-Trastevere.
