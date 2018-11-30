Calcio Serie D 15^ giornata, calendario e orari partite Girone G

Calcio Serie D 15^ giornata, c'è Avellino-Trastevere al 'Partenio'

Calcio Serie D domenica 2 dicembre del 2018, le variazioni di orario

E' tutto pronto, in, per un nuovo turno del campionato di calcio, e precisamente per la 13^ giornata in tutti i gironi eccetto per quelli a 20 squadre, ovverosia i gironi E-F-G, dove è tutto pronto per la 15-esima giornata del girone di andata.Tutte le partite di questo weekend si disputeranno domenica 2 dicembre eccetto un solo anticipo al sabato, il matchche, con calcio d’inizio alle ore 14.30, si disputerà allo stadio Comunale 'Bosia' di Asti. Per quel che riguarda il Girone G di Serie D, quello dove è inserito l', il calendario completo dei match validi per la 15^ giornata del girone di andata è il seguente: Albalonga-Torres, Anzio-Lupa Roma,, Flaminia-Aprilia Racing, Città Di Anagni-Budoni, Ladispoli-Latina, Lanusei-Vis Artena, Latte Dolce-Castiadas, Monterosi-Cassino ed Sff Atletico-Ostiamare.Le, inoltre, ha reso noto che tutte le sfide di domenica 2 dicembre del 2018 in Serie D si disputeranno dalle ore 14,30 eccetto le seguenti: alle ore 13,30 Campobasso-O.Agnonese nel girone F; alle ore 15 Unione Sanremo-Bra nel Girone A, Audace Cerignola-Gelbison e Taranto-Francavilla nel Girone H, Acireale-Città di Messina, Locri-Castrovillari e Sancataldese-Roccella nel Girone I.