Avellino-Trastevere stadio Partenio-Lombardi, arriva la capolista
di Redazione
29/11/2018
E' scattato il conto alla rovescia, allo stadio 'Partenio-Lombardi', per il big match del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D, girone G, che è valido per la quindicesima giornata del girone di andata. Si tratta, nello specifico, del match Avellino-Trastevere con gli ospiti che attualmente, con 29 punti, sono in testa alla classifica.
Info biglietti Avellino-TrasteverePer quel che riguarda i biglietti per assistere ad Avellino-Trastevere, la società calcistica irpina ha reso noto che la prevendita è aperta con acquisto online su VivaTicket, presso qualsiasi rivenditore VivaTicket, e presso il botteghino sito allo Stadio 'Partenio-Lombardi' di Avellino. I prezzi dei tagliandi per assistere ad Avellino-Trastevere, che si disputerà domenica 2 dicembre del 2018, con calcio d'inizio alle ore 14,30, sono i seguenti: 25 euro in Tribuna Montevergine Centrale, 12 euro in Tribuna Terminio, ed 8 euro in Curva Sud.
Avellino-Trastevere, orario botteghinoPer l'acquisto dei biglietti per il match Avellino-Trastevere, al botteghino saranno osservati i seguenti orari: fino a sabato 1 dicembre dalle ore 16 alle ore 19. Domenica 2/12, giorno di Avellino-Trastevere, il botteghino aprirà alle ore 10,30 e chiuderà solo all'inizio del match. Per l'ingresso in Curva Sud, gli accessi, in linea con i precedenti match, saranno disciplinati come segue: ingresso da lato Curva Sud/Tribuna Terminio per chi possiede il biglietto, ed ingresso in Curva Sud stadio 'Partenio-Lombardi' dal lato Curva Sud/Tribuna Montevergine per chi invece è possessore di abbonamento.
