Home Irpinia news Salone internazionale della moda TheONE, collettiva di imprese irpine

Salone internazionale della moda TheONE, collettiva di imprese irpine

di Redazione 28/11/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Dal 22 al 25 febbraio 2019, a FieraMilanoCity - padiglioni 3 e 4, si terrà il Salone internazionale della moda TheONE, evento per il quale la Camera di Commercio di Avellino intende organizzare una collettiva di imprese irpine del settore. L'obiettivo è infatti quello di valorizzare il comparto della moda e delle produzioni in pelle della Provincia di Avellino. Collettiva Camera di Commercio di Avellino a TheONE per 12 imprese irpine del settore Le imprese interessate possono presentare la domanda di manifestazione di interesse alla Camera di Commercio di Avellino a mezzo posta elettronica certificata (PEC). La partecipazione sarà comunque riservata a 12 imprese che, avente la sede produttiva nella Provincia di Avellino, in forma singola oppure associata, operano nei settore delle confezioni in pelle, dell'abbigliamento e degli accessori. Per l'evento TheONE Milano febbraio 2019, dal sito Internet della Camera di Commercio di Avellino, è possibile prendere visione e scaricare tutta la documentazione necessaria per presentare la domanda relativa alla manifestazione di interesse a partecipare, dall'avviso al modulo di domanda, e passando per la dichiarazione de minimis. Cosa è The One Milano, dal 22 al 25 febbraio del 2019 In accordo con quanto è stato riportato da fieramilano.it, The One Milano è il Salone Internazionale della moda prêt à porter in tessuto, pelliccia, pelle e accessori. L'evento è caratterizzato dalla convergenza dell'esperienza e del know how del MIFUR, che è il salone della pellicceria e della pelle organizzato dall'omonimo ente fieristico. e del MIPAP che è il salone del prêt-à-porter organizzato da Fiera Milano.