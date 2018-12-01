Home Sport Avellino-Trastevere, Graziani: 'Avversario ideale per misurare la nostra crescita'

01/12/2018

'Il Trastevere è l'avversario ideale per misurare la nostra crescita'. Questo è quanto, tra l'altro, ha dichiarato l'allenatore dell'Avellino Archimede Graziani alla vigilia della gara casalinga degli irpini contro quella che, attualmente, è la capolista nel campionato di calcio 2018-2019 di Serie D, Girone G, dopo 14 turni di campionato. Avellino-Trastevere, operazione sorpasso in classifica per gli irpini La classifica in questo momento dice che il Trastevere ha 29 punti rispetto ai 27 punti dell'Avellino che in classifica occupa la seconda posizione in coabitazione con il Latte Dolce. Battere il Trastevere, di conseguenza, per gli irpini significherebbe riconquistare la vetta in campionato dopo averla persa a causa di risultati altalenanti e di qualche sconfitta di troppo. Oltre ad Avellino-Trastevere, gli altri match del 15-esimo turno di Serie D, Girone G, con calcio d'inizio alle ore 14,30, sono i seguenti: Albalonga-Torres, Anagni-Budoni, Anzio Lavinio-Lupa Roma, Flaminia -Aprilia, Ladispoli-Latina, Lanusei-Vis Artena, Latte Dolce-Castiadas, Monterosi-Cassino ed Sff Atletico-Ostia Mare. Probabili formazioni Avellino-Trastevere: Ciotola, De Vena e Sforzini sono in un buon momento Per quel che riguarda la probabile formazione dell'Avellino contro il Trastevere, il mister Archimede Graziani ha messo in evidenza come Ciotola, De Vena e Sforzini siano in un buon momento, e come di conseguenza tutti e tre potrebbero trovare spazio anche se in diversi momenti della gara. A partita in corso, inoltre, non è da escludere pure l'impiego a centrocampo di Di Paolantonio dato che il suo minutaggio e la sua condizione fisica sono in crescita.