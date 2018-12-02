Avellino-Trastevere risultato finale, marcatori e prossimo turno
di Redazione
02/12/2018
Pesante sconfitta oggi, al 'Partenio-Lombardi', per l'Avellino guidato dal mister Graziani che ha ospitato la capolista Trastevere per il match valido per la 15a giornata del girone di andata del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D, Girone G.
Avellino-Trastevere 1-4, i marcatoriL'Avellino è sceso in campo dal primo minuto con Lagomarsini, Patrignani, Morero, Capitanio, Parisi, Tribuzzi, Gerbaudo, Matute, Carbonelli, De Vena e Ciotola, mentre il Trastevere ha opposto dall'inizio Caruso, Barbarossa, Sfanò, Locci, Calisto, Lucchese, Capodaglio, Sannipoli, Lorusso, Tajarol e Ilari. Gli ospiti hanno vinto nettamente il match per 4 a 1 grazie alle reti di Tajarol, Lorusso su calcio di rigore, e Sannipoli autore di una doppietta. Di Sforzini, al sesto gol in campionato, la rete della bandiera per gli irpini al 44-esimo del secondo tempo. Con questa vittoria il Trastevere consolida il primato in classifica con 32 punti, mentre l'Avellino resta a 27. La gara di Serie D Avellino-Trastevere è stata diretta dall'arbitro Emmanuele di Pisa coadiuvato dagli assistenti Moroni di Treviglio ed Agostini di Sesto San Giovanni.
Prossimo turno Serie D, 16-esima giornata: Avellino in trasferta contro il BudoniNel prossimo turno, valido nel Girone G per la 16-esima giornata del girone di andata, l'Avellino giocherà in trasferta contro il Budoni domenica 9 dicembre dalle ore 14,30.
