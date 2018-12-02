Caricamento...

Irpinianotizia.it Logo Irpinianotizia.it

Avellino-Trastevere risultato finale, marcatori e prossimo turno

Redazione Avatar

di Redazione

02/12/2018

Facebook
Twitter
Whatsapp
Avellino-Trastevere risultato finale, marcatori e prossimo turno
Pesante sconfitta oggi, al 'Partenio-Lombardi', per l'Avellino guidato dal mister Graziani che ha ospitato la capolista Trastevere per il match valido per la 15a giornata del girone di andata del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D, Girone G.

Avellino-Trastevere 1-4, i marcatori

L'Avellino è sceso in campo dal primo minuto con Lagomarsini, Patrignani, Morero, Capitanio, Parisi, Tribuzzi, Gerbaudo, Matute, Carbonelli, De Vena e Ciotola, mentre il Trastevere ha opposto dall'inizio Caruso, Barbarossa, Sfanò, Locci, Calisto, Lucchese, Capodaglio, Sannipoli, Lorusso, Tajarol e Ilari. Gli ospiti hanno vinto nettamente il match per 4 a 1 grazie alle reti di Tajarol, Lorusso su calcio di rigore, e Sannipoli autore di una doppietta. Di Sforzini, al sesto gol in campionato, la rete della bandiera per gli irpini al 44-esimo del secondo tempo. Con questa vittoria il Trastevere consolida il primato in classifica con 32 punti, mentre l'Avellino resta a 27. La gara di Serie D Avellino-Trastevere è stata diretta dall'arbitro Emmanuele di Pisa coadiuvato dagli assistenti Moroni di Treviglio ed Agostini di Sesto San Giovanni.

Prossimo turno Serie D, 16-esima giornata: Avellino in trasferta contro il Budoni

Nel prossimo turno, valido nel Girone G per la 16-esima giornata del girone di andata, l'Avellino giocherà in trasferta contro il Budoni domenica 9 dicembre dalle ore 14,30.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Calcio Serie D 15a giornata Girone G, tutti i risultati finali e la classifica

Articolo Successivo

Avellino-Trastevere, Graziani: 'Avversario ideale per misurare la nostra crescita'

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Mondiale di Basket: dove può arrivare l'Italia di Meo Sacchetti?

Mondiale di Basket: dove può arrivare l'Italia di Meo Sacchetti?

27/06/2019

Calcio Serie D 2019, Girone G: risultati partite 14^ giornata di ritorno e classifica

Calcio Serie D 2019, Girone G: risultati partite 14^ giornata di ritorno e classifica

31/03/2019

Avellino-Ostiamare risultato finale, marcatori e prossimo turno

Avellino-Ostiamare risultato finale, marcatori e prossimo turno

31/03/2019