Calcio Serie D 13a giornata, tutti i risultati finali e la classifica
di Redazione
18/11/2018
E' calato il sipario oggi, nel Girone G, sulla 13a giornata del girone di andata del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D. Questi, nel dettaglio, sono tutti i risultati finali: Albalonga-Budoni 1-0, Anagni-Ostia Mare 1-1, Anzio Lavinio-Trastevere 0-1, Avellino-Vis Artena 3-1, Flaminia -Monterosi 2-0, Ladispoli-Lupa Roma 3-2, Latina-Torres 4-0, Latte Dolce-Cassino 1-0, Sff Atletico-Aprilia 3-1, Lanusei-Castiadas 4-2.
Classifica Serie D 2018-2019 Girone G, Avellino resta a -5 punti dalla vettaPer effetto di questi risultati finali, la classifica del campionato di calcio di Serie D 2018-2019, nel Girone G, dopo 13 turni è la seguente: Trastevere capolista con 29 punti, Monterosi 26, Lanusei 25, Latte Dolce ed Avellino 24, Aprilia ed SFF Atletico 21, Ostia Mare 20, Vis Artena 19, Latina ed Albalonga 18, Cassino 17, Flaminia 16, Ladispoli 14, Budoni e Torres 12, Castiadas ed Anagni 10, Anzio Lavinio 8, ultima la Lupa Roma con 7 punti e -2 di penalizzazione iniziale.
Prossimo turno Serie D Girone G, Avellino in trasferta contro l'Ostia MareSalvo diverse disposizioni da parte della Lega Nazionale Dilettanti, la 14a giornata del girone di andata del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D, nel Girone G, si disputerà domenica prossima, 25 novembre del 2018, con calcio d'inizio alle ore 14,30. Questi, nel dettaglio, sono tutti i match in calendario per il Girone G: Vis Artena-SFF Atletico, Aprilia-Lanusei, Cassino-Latina, Castiadas-Flaminia, Lupa Roma-Albalonga, Monterosi-Latte Dolce, Ostia Mare-Avellino, Budoni-Anzio Lavinio, Torres-Ladispoli e Trastevere-Anagni.
