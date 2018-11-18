Caricamento...

Irpinianotizia.it Logo Irpinianotizia.it

Avellino-Vis Artena risultato finale, marcatori e prossimo turno

Redazione Avatar

di Redazione

18/11/2018

Facebook
Twitter
Whatsapp
Avellino-Vis Artena risultato finale, marcatori e prossimo turno
Missione compiuta per l'Avellino che oggi, per il Girone G di Serie D, ha battuto la Vis Artena al 'Partenio'. Agli ordini del mister Graziani gli irpini sono scesi in campo dal primo minuto con Lagomarsini, Patrignani, Morero, Capitanio, Parisi, Tribuzzi, Gerbaudo, Matute, Carbonelli, Ciotola e De Vena, mentre la Vis Artena, agli ordini del mister Punzi, ha opposto dal primo minuto Sabelli, Marianelli, Tarantino, Costantini, Montesi, Palombi, Binaco, Panella, Pagliaroli, Persichini ed Austoni.

Avellino-Vis Artena 3-1, i marcatori

Dopo il vantaggio degli ospiti al settimo minuto del primo tempo con Costantini, l'Avellino ha prima trovato il pari con De Vena tre minuti dopo, e poi al 14esimo della prima frazione è passato in vantaggio grazie ad un'autorete di Montesi. Di Ciotola al 43-esimo del primo tempo il gol che ha fissato il risultato finale sul 3 a 1. Con questa vittoria l'Avellino sale in classifica a 24 punti e torna a posizionarsi nei piani alti del Girone G del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D.

Prossimo turno Serie D 2018-2019 Girone G, Avellino in trasferta contro l'Ostia Mare

Nel prossimo turno del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D, Girone G, l'Avellino giocherà in trasferta contro l'Ostia Mare. Il match Ostia Mare-Avellino, per la 14a giornata del girone di andata, salvo diverse disposizioni da parte della Lega Nazionale Dilettanti, si disputerà domenica 25 novembre del 2018 con calcio d'inizio alle ore 14,30.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Calcio Serie D 13a giornata, tutti i risultati finali e la classifica

Articolo Successivo

Calcio Avellino SSD dopo stop Aprilia: Graziani, 'Lavoriamo per riprenderci la vetta'

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Mondiale di Basket: dove può arrivare l'Italia di Meo Sacchetti?

Mondiale di Basket: dove può arrivare l'Italia di Meo Sacchetti?

27/06/2019

Calcio Serie D 2019, Girone G: risultati partite 14^ giornata di ritorno e classifica

Calcio Serie D 2019, Girone G: risultati partite 14^ giornata di ritorno e classifica

31/03/2019

Avellino-Ostiamare risultato finale, marcatori e prossimo turno

Avellino-Ostiamare risultato finale, marcatori e prossimo turno

31/03/2019