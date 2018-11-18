Avellino-Vis Artena risultato finale, marcatori e prossimo turno
18/11/2018
Missione compiuta per l'Avellino che oggi, per il Girone G di Serie D, ha battuto la Vis Artena al 'Partenio'. Agli ordini del mister Graziani gli irpini sono scesi in campo dal primo minuto con Lagomarsini, Patrignani, Morero, Capitanio, Parisi, Tribuzzi, Gerbaudo, Matute, Carbonelli, Ciotola e De Vena, mentre la Vis Artena, agli ordini del mister Punzi, ha opposto dal primo minuto Sabelli, Marianelli, Tarantino, Costantini, Montesi, Palombi, Binaco, Panella, Pagliaroli, Persichini ed Austoni.
Avellino-Vis Artena 3-1, i marcatoriDopo il vantaggio degli ospiti al settimo minuto del primo tempo con Costantini, l'Avellino ha prima trovato il pari con De Vena tre minuti dopo, e poi al 14esimo della prima frazione è passato in vantaggio grazie ad un'autorete di Montesi. Di Ciotola al 43-esimo del primo tempo il gol che ha fissato il risultato finale sul 3 a 1. Con questa vittoria l'Avellino sale in classifica a 24 punti e torna a posizionarsi nei piani alti del Girone G del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D.
Prossimo turno Serie D 2018-2019 Girone G, Avellino in trasferta contro l'Ostia MareNel prossimo turno del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D, Girone G, l'Avellino giocherà in trasferta contro l'Ostia Mare. Il match Ostia Mare-Avellino, per la 14a giornata del girone di andata, salvo diverse disposizioni da parte della Lega Nazionale Dilettanti, si disputerà domenica 25 novembre del 2018 con calcio d'inizio alle ore 14,30.
