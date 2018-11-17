Calcio Avellino SSD dopo stop Aprilia: Graziani, 'Lavoriamo per riprenderci la vetta'
di Redazione
17/11/2018
'Lavoriamo per riprenderci la vetta'. Questo è quanto, tra l'altro, ha dichiarato l'allenatore dell'Avellino Archimede Graziani alla vigilia del match in casa contro la Vis Artena.
Avellino-Vis Artena, tre punti chiave per gli irpini'Posso dire che l'animo e la serenità di tutti è rivolto a dare il massimo', ha aggiunto il mister degli irpini che, tra l'altro, non ritiene importante in questo momento della stagione guardare troppo al distacco dalla vetta. Il mister Graziani, infatti, ha posto l'accento sul fatto che attraverso il lavoro bisogna 'iniziare un percorso di vertice nella seconda parte del torneo per prenderci quello che vi ho sempre detto'. Per farlo però nel match di domani, tra le mura amiche, sarà importante andare a conquistare l'intera posta.
Serie D Girone G, il programma della tredicesima giornataIn classifica la Vis Artena ha 19 punti rispetto ai 21 dell'Avellino che è a -5 dalla vetta occupata in coabitazione dal Trastevere e dal Monterosi. Nel pomeriggio di domani, per la 13a giornata del girone di andata del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D, per il Girone G oltre ad Avellino-Vis Artena si disputeranno pure i seguenti match: Albalonga-Budoni, Lanusei-Castiadas, Anagni-Ostia Mare, Anzio Lavinio-Trastevere, Sff Atletico-Aprilia, Flaminia -Monterosi, Latte Dolce-Cassino, Latina-Torres e Ladispoli-Lupa Roma.
