Caricamento...

Irpinianotizia.it Logo Irpinianotizia.it

Calcio Serie D 13^ giornata Girone G, nessun anticipo per questo turno

Redazione Avatar

di Redazione

16/11/2018

Facebook
Twitter
Whatsapp
Calcio Serie D 13^ giornata Girone G, nessun anticipo per questo turno
Dopo il turno infrasettimanale, le squadre di calcio del campionato 2018-2019 di Serie D sono pronte per scendere in campo in questo weekend. In accordo con quanto è stato reso noto dalla Lega Nazionale Dilettanti, per l'undicesima giornata del girone di andata, la tredicesima nei Gironi E, F e G, non sono previsti anticipi al sabato. Tutte le gare, infatti, si disputeranno domenica 18 novembre del 2018.

Calendario Serie D 13^ giornata Girone G, Avellino in casa allo stadio 'Partenio'

Per quel che riguarda il Girone G di Serie D, quello dove è inserito l'Avellino, il programma completo della 13^ giornata di andata è il seguente: Albalonga - Budoni, Anzio - Trastevere, Avellino - Vis Artena, Flaminia - Monterosi, Citta di Anagni - Ostiamare Lido, Ladispoli - Lupa Roma, Lanusei - Castiadas, Latina - Torres, Latte Dolce - Cassino ed Sff Atletico - Aprilia Racing. Per il match dell'Avellino in casa contro la Vis Artena è intanto in corso la prevendita con acquisto dei biglietti attraverso il circuito VivaTicket e presso il botteghino dello Stadio 'Partenio-Lombardi'. Il prezzo dei biglietti è il seguente: 25 euro in Tribuna Montevergine Centrale, 12 euro in Tribuna Terminio ed 8 euro in Curva Sud.

Prossimo turno Avellino Serie D, 14^ giornata nel Girone G

Per il prossimo turno, nel Girone G, valido per la 14^ giornata di andata, l'Avellino guidato dal mister Archimede Graziani giocherà domenica 25/11, dalle ore 14,30, sul campo dell'Ostia Mare.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Calcio Avellino SSD dopo stop Aprilia: Graziani, 'Lavoriamo per riprenderci la vetta'

Articolo Successivo

Comune di Avellino, inquinamento: stretta sulle automobili benzina e diesel

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Mondiale di Basket: dove può arrivare l'Italia di Meo Sacchetti?

Mondiale di Basket: dove può arrivare l'Italia di Meo Sacchetti?

27/06/2019

Calcio Serie D 2019, Girone G: risultati partite 14^ giornata di ritorno e classifica

Calcio Serie D 2019, Girone G: risultati partite 14^ giornata di ritorno e classifica

31/03/2019

Avellino-Ostiamare risultato finale, marcatori e prossimo turno

Avellino-Ostiamare risultato finale, marcatori e prossimo turno

31/03/2019