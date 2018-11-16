Calcio Serie D 13^ giornata Girone G, nessun anticipo per questo turno
di Redazione
16/11/2018
Dopo il turno infrasettimanale, le squadre di calcio del campionato 2018-2019 di Serie D sono pronte per scendere in campo in questo weekend. In accordo con quanto è stato reso noto dalla Lega Nazionale Dilettanti, per l'undicesima giornata del girone di andata, la tredicesima nei Gironi E, F e G, non sono previsti anticipi al sabato. Tutte le gare, infatti, si disputeranno domenica 18 novembre del 2018.
Calendario Serie D 13^ giornata Girone G, Avellino in casa allo stadio 'Partenio'Per quel che riguarda il Girone G di Serie D, quello dove è inserito l'Avellino, il programma completo della 13^ giornata di andata è il seguente: Albalonga - Budoni, Anzio - Trastevere, Avellino - Vis Artena, Flaminia - Monterosi, Citta di Anagni - Ostiamare Lido, Ladispoli - Lupa Roma, Lanusei - Castiadas, Latina - Torres, Latte Dolce - Cassino ed Sff Atletico - Aprilia Racing. Per il match dell'Avellino in casa contro la Vis Artena è intanto in corso la prevendita con acquisto dei biglietti attraverso il circuito VivaTicket e presso il botteghino dello Stadio 'Partenio-Lombardi'. Il prezzo dei biglietti è il seguente: 25 euro in Tribuna Montevergine Centrale, 12 euro in Tribuna Terminio ed 8 euro in Curva Sud.
Prossimo turno Avellino Serie D, 14^ giornata nel Girone GPer il prossimo turno, nel Girone G, valido per la 14^ giornata di andata, l'Avellino guidato dal mister Archimede Graziani giocherà domenica 25/11, dalle ore 14,30, sul campo dell'Ostia Mare.
Articolo Precedente
Calcio Avellino SSD dopo stop Aprilia: Graziani, 'Lavoriamo per riprenderci la vetta'
Articolo Successivo
Comune di Avellino, inquinamento: stretta sulle automobili benzina e diesel