Calcio Avellino SSD, arrivano un centrocampista ed un portiere di grande prospettiva

di Redazione 10/01/2019

In questi giorni la società Calcio Avellino SSD ha tesserato due nuovi giocatori, un centrocampista ed un portiere di grande prospettiva. Nel dettaglio, il nuovo centrocampista che ha firmato con l'Avellino è Alessio Rizzo, nato a Catania il 3 ottobre del 1998, che ha sottoscritto con la società di calcio dilettantistica irpina un contratto fino alla fine della corrente stagione, in Serie D, dopo aver rescisso con il Catania, squadra di Lega Pro, girone C. Il Ds Musa su Alessio Rizzo 'Un innesto under di qualità che amplia il ventaglio di scelte di mister Giovanni Bucaro per questa decisiva seconda parte di stagione', ha dichiarato, in merito all'arrivo di Alessio Rizzo all'Avellino, il Ds Carlo Musa. 'Con Rizzo', ha aggiunto il Direttore sportivo, 'rinforziamo la nostra batteria di centrocampo garantendoci anche soluzioni diverse nella metà offensiva del rettangolo di gioco'. Il portiere Aniello Viscovo dal Crotone passa all'Avellino Il portiere di grande prospettiva che ha firmato con l'Avellino, dopo aver rescisso il contratto con il Crotone, è invece Aniello Viscovo, nato a Massa di Somma il 21 giugno del 1999. 'Viscovo è un portiere di grande prospettiva, con lui assicuriamo a mister Bucaro una soluzione under importante tra i pali', ha altresì dichiarato il Ds Carlo Musa.