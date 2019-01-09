Home Irpinia news Bando voucher digitali Camera di Commercio di Avellino, elenchi online disponibili

Bando voucher digitali Camera di Commercio di Avellino, elenchi online disponibili

di Redazione 09/01/2019

Nell'ambito del progetto di sistema Punto Impresa Digitale, la Camera di Commercio di Avellino ha reso noto che, facendo seguito alla determinazione dirigenziale numero 1 del 7 gennaio 2019, si è concluso l'iter di valutazione delle domande, e dei progetti allegati, per l'erogazione di voucher digitali I4.0. Istruttoria voucher digitali ancora in corso per le domande presentate dopo il 15/10 Sul sito Internet della Camera di Commercio di Avellino, di conseguenza, sono stati pubblicati i seguenti due elenchi: elenco delle imprese ammesse ai voucher digitali I4.0 per l'anno 2018, ed elenco delle non ammesse ai voucher digitali I4.0 anno 2018 in base alle domande ed ai progetti che, per l'accesso al beneficio, sono stati presentati entro lo scorso 15 ottobre del 2018. La decisione assunta, a tutte le imprese interessate, sarà notificata dalla Camera di Commercio di Avellino unitamente a tutte le informazioni di interesse. Per quel che riguarda invece l'istruttoria relativa alle domande che sono state inviate successivamente al 15 ottobre, e comunque entro la scadenza del 21 dicembre 2018, questa risulta ancora essere in fase di completamento. Voucher digitali, fino a 5 mila euro per ogni impresa richiedente ammessa In accordo con quanto si legge sul Bando voucher digitali I4.0 PID Avellino, per le imprese ammesse, in base ai progetti che sono stati presentati, il contributo, con un massimale di 5 mila euro, è pari al 50% delle spese che sono ritenute ammissibili.