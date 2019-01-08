Regali di San Valentino? Coi gioielli non si sbaglia
di Redazione
08/01/2019
San Valentino è la festa degli innamorati. Suggellando con un regalo la promessa di un amore, le coppie di tutto il mondo si scambiano questi pensierini in nome del loro rapporto. Tuttavia in pochi ammettono che proprio la fase di scelta del regalo è quella che manda in tilt sia lui che lei per riuscire a comprare l’oggetto giusto.
I gioielli sono i regali più amatiI gioielli sicuramente sono i regali più amati, la scelta perfetta per far contento il partner. Romantico e intramontabile, il bijoux prezioso rappresenta la voglia di fidarsi e di condividere la propria quotidianità. Insomma, i gioielli sono un evergreen che ad oggi rappresentano la più alta percentuale di guadagni sul mercato nel periodo che antecede la festa degli innamorati. Contrariamente a quanto pensano le donne, anche gli uomini amano sfoggiare gioielli, con un design assoluto e cool per dare un tocco in più al proprio abbigliamento. La dolcezza del cioccolatino e del peluche ci sta, e in tutta onestà non ha età ma l’accessorio prezioso ha tutto un altro sapore. Questo almeno è quanto emerge da un’indagine.
L’indagine sui regali più amati in ItaliaDicevamo dunque che un’indagine esperita dall’agenzia Espresso Communication su circa 1500 persone tra i 20 e i 50 anni, ha messo in evidenza che tra i regali classici per antonomasia c’è il gioiello. Motivo per cui si potrebbe passare al setaccio il sito www.rensiweb.com per scegliere un orologio, un bracciale o un anello (e tanto altro ancora) ideali per la nostra cena d’amore del prossimo 14 febbraio. Le statistiche parlano chiare: i gioielli sono uno strumento emozionante attraverso cui condividere ricordi. Attualmente le persone sanno che un bijoux prezioso non solo eccelle nella qualità del materiale, ma rappresenta anche il connubio perfetto tra creatività, innovazione e bellezza. Questa tendenza viene confermata dagli esperti di design che definiscono i gioielli come la rappresentanza di sentimenti intimi e umani. Il desiderio di amare, il desiderio di essere felici si riversano su quel regalo prezioso non solo nel valore ma anche in ciò che rappresenta: puro e semplice amore.
Perché si sceglie un gioiello per San Valentino?Ovviamente è facile domandarsi il motivo per cui, nonostante la crisi economica, si spenda quel qualcosa in più per un regalo tanto amato come un gioiello prezioso. Dal Centro studi sul consumo e la comunicazione dell’Università di Bologna hanno messo in evidenza che i gioielli hanno la peculiarità particolare della durata. Lo slogan “un gioiello è per sempre” è una santa verità, non solo perché non c’è pericolo che perda valore nel tempo, ma perché indossando lo ci ricordiamo in ogni momento dell’amore che ci unisce con il nostro partner. I gioielli sono parte di noi, esistono da tempi remoti e non spariranno mai. Per questo, a prescindere l’aspetto mondano e di tendenza che hanno, il loro valore romantico ed emotivo sarà sempre una marcia in più che darà loro il primo posto nella scelta di un regalo d’amore. Dunque in vista di San Valentino, ci vuole soltanto una bella cena a lume di candela e un regalino impacchettato che nasconde un oggetti prezioso.
