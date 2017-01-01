Home Cronaca Botti: ferito un bambino di Pratola Serra

Botti: ferito un bambino di Pratola Serra

di Redazione 01/01/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Ventidue interventi a Napoli e provincia e 18 nelle altre province della Campania per problemi legati all’utilizzazione dei botti. Nonostante le diverse ordinanze che ne vietavano l'utilizzo. Un bambino di 12 anni di Pratola Serra, si trova ora ricoverato al ‘Santobono’ di Napoli, con la sub-amputazione della falange del secondo e terzo dito della mano sinistra. A Benevento e in provincia al momento non si segnalano persone ferite a causa della esplosione di botti. Notte di Capodanno tranquilla per gli operatori sanitari del 118 ed anche per i Vigili del fuoco, che non hanno effettuato alcun intervento di soccorso. Anche lo scorso anno il Beneventano aveva fatto registrare il primato positivo dell’assenza di feriti per i botti di fine d’anno.