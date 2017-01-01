Caricamento...

Irpinianotizia.it Logo Irpinianotizia.it

Botti: ferito un bambino di Pratola Serra

Redazione Avatar

di Redazione

01/01/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
Botti: ferito un bambino di Pratola Serra
Ventidue interventi a Napoli e provincia e 18 nelle altre province della Campania per problemi legati all’utilizzazione dei botti. Nonostante le diverse ordinanze che ne vietavano l'utilizzo. Un bambino di 12 anni di Pratola Serra, si trova ora  ricoverato al ‘Santobono’ di Napoli, con la sub-amputazione della falange del secondo e terzo dito della mano sinistra. A Benevento e in provincia al momento non si segnalano persone ferite a causa della esplosione di botti. Notte di Capodanno tranquilla per gli operatori sanitari del 118 ed anche per i Vigili del fuoco, che non hanno effettuato alcun intervento di soccorso. Anche lo scorso anno il Beneventano aveva fatto registrare il primato positivo dell’assenza di feriti per i botti di fine d’anno.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Prima nata del 2017 in Campania: Fiocco rosa in Irpinia

Articolo Successivo

Latina-Avellino: il pareggio dei rimpianti. Ora la sosta fino al 21 gennaio

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Marijuana light sequestrata in Irpinia, undici quintali distrutti sul posto

Marijuana light sequestrata in Irpinia, undici quintali distrutti sul posto

12/09/2018

Banda delle batterie arrestata a Montefalcione, tentato furto aggravato e ricettazione

Banda delle batterie arrestata a Montefalcione, tentato furto aggravato e ricettazione

08/09/2018

Spacciavano cocaina in Irpinia, in manette due giovani sanniti

Spacciavano cocaina in Irpinia, in manette due giovani sanniti

07/09/2018