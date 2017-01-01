Home Dai Comuni Prima nata del 2017 in Campania: Fiocco rosa in Irpinia

Prima nata del 2017 in Campania: Fiocco rosa in Irpinia

di Redazione 01/01/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

In Campania, la prima nata dell'anno 2017 è una bambina, di origine di Calitri, la piccola Adele di 3,8 kg di peso, è nata a mezzanotte presso clinica ‘Malzoni’ di Avellino con parto naturale ed è in buona salute. La madre, Adele Toriello, è entrata in sala parto mentre si preparavano i brindisi. Un anno con uno stupendo fiocco rosa per un 2017 pieno di speranza e amore per la nuova cittadina irpina. Auguri ai genitori.