Caricamento...

Irpinianotizia.it Logo Irpinianotizia.it

Prima nata del 2017 in Campania: Fiocco rosa in Irpinia

Redazione Avatar

di Redazione

01/01/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
Prima nata del 2017 in Campania: Fiocco rosa in Irpinia
In Campania, la prima nata dell'anno 2017 è una bambina, di origine di Calitri, la piccola Adele di 3,8 kg di peso, è nata a mezzanotte presso clinica ‘Malzoni’ di Avellino con parto naturale ed è in buona salute. La madre, Adele Toriello, è entrata in sala parto mentre si preparavano i brindisi. Un anno con uno stupendo fiocco rosa per un 2017 pieno di speranza e amore per la nuova cittadina irpina. Auguri ai genitori.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Serino, violenta lite tre persone coinvolte

Articolo Successivo

Botti: ferito un bambino di Pratola Serra

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

La situazione nel 2018 del Mercato Immobiliare ad Avellino

La situazione nel 2018 del Mercato Immobiliare ad Avellino

05/01/2019

Avellino si rinnova: tra i progetti della Giunta spuntano nuove piste ciclabili

Avellino si rinnova: tra i progetti della Giunta spuntano nuove piste ciclabili

01/01/2019

Comune di Avellino, Bando buoni libro alunni medie ed istituti superiori

Comune di Avellino, Bando buoni libro alunni medie ed istituti superiori

27/12/2018