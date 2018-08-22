Home Irpinia news Benevento Città Spettacolo: il festival in città dal 25 al 30 agosto

Benevento Città Spettacolo: il festival in città dal 25 al 30 agosto

di Redazione 22/08/2018

Al via il Festival a Benevento "Città Spettacolo" che avranno come eventi di punta due concerti; ovvero quello di Fiorella Mannoia e quello di Gigi D’Alessio; i due artisti saranno ospitati in piazza Castello; in questi giorni è stata convocata a Palazzo Mosti, alla guida del consigliere comunale Giovanni Zanone, la commissione comunale che coordina i pubblici spettacoli, per definire il programma. La commissione si occuperà anche dell'ordine e della sicurezza pubblica, con la collaborazione di Francesco Antonio Cappetta, nell'ambito della rassegna “Benevento Città Spettacolo” Ordinanza specifica pronta L’ordinanza provvisoria per regolare il traffico veicolare è stata approntata e prevede: divieto di sosta con avviso di "zona a rimozione coatta" valido per i sei i giorni del festival dalle 10 del mattino a fine spettacoli e attivo a piazza Castello, viale Atlantici e via Annunziata; il medesimo divieto, è applicato dalle ore 15 a fine serata in via Perasso e in via Vianelli. Diverse disposizioni invece dalle 8 di venerdì 24 a fine manifestazione, la sosta sarà vietata in piazza Arechi II, piazza Piano di Corte, Piazza Guerrazzi e via Camerario. Tra gli eventi uno è dedicato alla stampa Nel programma del festival è compreso un evento denominato “Il Festival incontra la stampa”, durante questo incontro verranno dati suggerimenti, si parlerà di gossip e saranno effettuate varie interviste, un momento di socialità, incontro e confronto molto interessante, il tutto accompagnato simpaticamente da un eccellente bicchiere di vino offerto dal “Consorzio Sannio Tutela Vini”. Nota ufficiale In una nota ufficiale diffusa dagli organizzatori si legge: "Il primo incontro si terrà sabato 25 agosto e saranno presenti il Direttore Artistico del Festival, Renato Giordano, la regista ed attrice, Marina Confalone, ed il Direttore del Corservatorio Statale di Musica di Benevento, Giuseppe Ilario. Quotidianamente, anche tramite la pagina Facebook ufficiale “Benevento Città Spettacolo”, verranno comunicati gli ospiti di giornata."