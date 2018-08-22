Home Dai Comuni Festa di San Giovanni a Montemarano, Bianca Atzei in concerto

di Redazione 22/08/2018

E' prevista per la serata di oggi, mercoledì 22 agosto del 2018, in onore della Festa di San Giovanni a Montemarano, l'esibizione della cantante Bianca Atzei che terrà un concerto gratuito. Quella di stasera, nel Comune irpino, è una delle tappe del Bianca Atzei Live 2018 che è iniziato lo scorso 4 agosto, e che si concluderà a Milano il prossimo 22 settembre. Oggi ultimo giorno festeggiamenti in onore del Santo Patrono 'San Giovanni da Montemarano' Quello di oggi è l'ultimo giorno dei tre di festeggiamenti, in onore del Santo Patrono 'San Giovanni da Montemarano' che, con il patrocinio dall'Amministrazione Comunale, sono stati organizzati dal locale comitato festa in accordo con quanto riporta il sito Internet del Comune. Stasera si esibirà Bianca Atzei, ma le iniziative nel Comune di Montemarano proseguiranno nell'ambito della settima edizione di 'Restate a Montemarano' che si concluderà solo alla fine del prossimo mese di settembre tra serate all'insegna della buona musica, sport, celebrazioni e balli. Sono in programma pure occasioni di dibattito come "Focus on Aldo Moro a quarant'anni dalla sua morte”. I Lavori della “Commissione Moro” (XVII Legislatura) con Gero Grassi. L'appuntamento è in particolare fissato per venerdì 31 agosto del 2018, al Palazzo Castello, nell'ambito di un'iniziativa a cura dell'Amministrazione Comunale. Visite ai Musei a Montemarano nel periodo estivo L'Amministrazione comunale, tra l'altro, informa la cittadinanza ed i turisti del fatto che, durante il periodo estivo, sarà possibile visitare, in collaborazione con i ragazzi di Garanzia Giovani, il 'Museo dei Parati Sacri'. E lo stesso dicasi per il 'Museo Civico Etnomusicale Celestino Coscia e Antonio Bocchino' nell'ambito di un'iniziativa a cura dell'Associazione culturale 'Hyrpus Doctus'.