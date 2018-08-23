Home Attualità Previsioni meteo Campania, perturbazione sul Tirreno meridionale

Dal pomeriggio di oggi, giovedì 23 agosto del 2018, la Protezione Civile ha diramato un bollettino in merito ad una perturbazione sul Tirreno meridionale che porterà a maltempo con allerta arancione in Calabria e nella Regione Sicilia, ma con precipitazioni che andranno ad interessare pure la Regione Campania con fenomeni meteo che saranno caratterizzati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, ma anche locali grandinate e forti raffiche di vento. Previsioni meteo 24 agosto del 2018, da Nord a Sud Italia, Isole comprese Considerando quelli che sono i fenomeni meteo in atto, la Protezione Civile, per la giornata di domani, venerdì 24 agosto del 2018, ha diramato l'allerta arancione su gran parte della Calabria e della Regione Sicilia, mentre è sul livello giallo l'allerta sulle due Isole maggiori e nelle restanti Regioni del Centro e del Sud Italia. Allerta gialla pure nelle Regioni Settentrionali in virtù del fatto che, al Nord, correnti di aria più fredda, che è proveniente dal nord-atlantico, andranno a determinare nel pomeriggio di domani delle condizioni meteo caratterizzate da temporali o rovesci che si potranno manifestare anche con una forte intensità. Il meteo in Irpinia, le aree colpite dal maltempo nei giorni scorsi Per quel che riguarda l'Irpinia, già nei giorni scorsi il territorio è stato flagellato dai temporali e dai nubifragi causando non pochi disagi. In particolare, a causa delle forti piogge c'è stata la caduta di qualche muro, qualche piccolo smottamento, ma anche tanti interventi da parte dei Vigili del Fuoco chiamati a liberare le strade dai rami d'albero caduti, ed anche a liberare dall'acqua qualche scantinato allagato.