Movida in Irpinia: numeri da record per locali e discoteche
di Redazione
24/08/2018
La movida in Irpinia ha un successo come pochi, quasi paragonabile ai livelli di città italiane importanti, tanto che ha raggiunto un business che va ben oltre i 355 milioni di euro.
Movida in Irpinia: il report della Camera di Commercio milaneseE così sono salite a quota 6.875 le imprese che si dedicano al divertimento avellinese (ma che attira anche gente delle altre province campane) per un ammontare economico che consente di tenere impegnate circa 15 mila persone. Le cifre provengono direttamente, da i dati raccolti grazie ad un report della Camera di Commercio di Milano-Monza Brianza-Lodi. Quest’ultima ha deciso di analizzare il trend per i primi sei mesi del 2018, che ha visto una crescita smisurata pure nella provincia di Avellino. E il confronto con l’anno recedente parla chiaro: se nel primo trimestre del 2017 c’erano in Irpinia 6.864 imprese che tenevano occupate circa 14.090 persone, in questi sei mesi del 2018 i numeri hanno avuto un progresso considerevole.
Quante sono le imprese ad operare nella movida in IrpiniaPer la precisione nell’hinterland avellinese sono all’incirca 4.214 le imprese a lavorare nel mercato del divertimento notturno, 182 sono impegnate con attività di alloggio e 2.156 accrescono la loro economia con il mondo culinario (della ristorazione). A fare da corona alla situazione del business della movida c’è la rete imprenditoriale che prevede circa 35 attività di produzione cinematografica, ma anche quella video e televisiva. Senza contare 63 agenzie di turismo e tour operator e altre 225 attività sportive e di intrattenimento. Le attività legate alla movida accrescono del più del 6 per cento lo standard regionale, dove al primo posto si pone Napoli con oltre 60mila imprese che si battono per lo sviluppo de business nel settore movida. Al secondo posto Salerno con più di 22 mila imprese. Questo dato è più che positivo dal momento che ha accresciuto l’occupazione in maniera più significativa, dal momento che si registra una richiesta di lavoro tra commercio e ristorazione: in Irpinia i due ambiti richiedono quasi 14mila unità, ossia più del ad oltre il 90 per cento del lavoro complessivo. L’aumento del business nel campo della movida è inoltre dovuto al fatto che molti sono i locali a richiedere spesso interventi di DJ e professionisti che sappiano attirare l’attenzione dei giovani, tra cui si crea il giusto passaparola per accrescere numerosi sulle piste. E pare inoltre che uno dei migliori dj di musica techno sia Matteo Ianna, aka dj ikono, che tra le sue molteplici qualità, mette a punto i migliori mix per tenere in piedi e in movimento le serate, per esperienze senza precedenti. Il ritmo utilizzato da Ianna oscilla tra diversi generi e ritmi che prendono corpo e mente per risuonarti dentro.
La situazione nazionale sul divertimento notturnoIn Italia si contano in totale 936 mila imprese che si occupano della movida, in aumento se paragonati alle complessive 934 mila dell’anno scorso. Il primato viene dato a Roma con 80 mila (contro i 79 mila un anno fa), seguita da Napoli con circa 61 mila (prima 60 mila), terzo posto per Milano con più di 42 mila. Seguita da Torino (31 mila), Bari (24 mila), Salerno (23 mila). Con degli introiti pari a 31 miliardi di euro (su un totale di 150 miliardi nazionali) Milano si classifica al primo posto in Italia per introiti, al secondo si trova Roma (27 miliardi), seguita da Napoli (oltre 6 miliardi), Padova e Torino (circa 4 miliardi l’uno).
