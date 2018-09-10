Home Irpinia news Bando Servizio Civile Avellino per 20 volontari, info e scadenze

Bando Servizio Civile Avellino per 20 volontari, info e scadenze

di Redazione 10/09/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Scadono il prossimo 28 settembre del 2018, alle ore 18, i termini di partecipazione, ad Avellino, per la selezione di 20 volontari nell'ambito del Bando Nazionale per il Servizio Civile. La selezione è relativa al progetto 'In Compagnia 2' con Area di intervento 'A', Settore 'Assistenza' e Codifica '01' Anziani in accordo con quanto è stato riportato dal sito Internet del Comune di Avellino. Selezione Bando Servizio Civile Avellino, max 100 punti per i candidati I candidati, ai fini della selezione, potranno ottenere un punteggio massimo di 100 punti così distribuiti: un massimo di 40 punti legati alla valutazione dei titoli di studio e delle esperienze maturate; massimo 60 punti ottenibili dal colloquio motivazionale. Sono tre le opzioni per l'invio della domanda: via Posta Elettronica Certificata (PEC), a mezzo raccomandata A/R, oppure in busta chiusa, a mano, presentandosi presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Avellino. La graduatoria finale, con l'elenco degli ammessi a colloquio e con i non ammessi, con tanto di motivazione ben specificata, sarà pubblicata sul sito Internet dell'Ente ed avrà in tutto e per tutto, per i candidati, valore di notifica. Cosa prevede il progetto 'In Compagnia 2' del Bando Servizio Civile Avellino Con il progetto 'In Compagnia 2', grazie ai 20 volontari che saranno selezionati a conclusione dell'iter del Bando, si punta ad accrescere, a favore degli anziani, il numero degli interventi domiciliari. In questo modo da un lato sarà possibile migliorare la qualità della vita degli anziani, e dall'altro sarà fornito un supporto importante alle famiglie.