Quali sono i sogni ricorrenti nell'arco della vita
di Redazione
10/09/2018
I sogni sono di tutti, questo è scientificamente provato. Sono immagini che si susseguono e che non possiamo controllare, perché la razionalità ha i suoi limiti, e nei sogni questo limite si chiama inconscio. Capita spesso che nell’Arco della vita si ripeta il medesimo sogno, fino a farci convincere che abbia un significato preciso, o forse ce l’ha davvero nonostante sia difficile darne una interpretazione. In soccorso all’intento di interpretare sogni vengono in soccorso portali di settore specializzati come Sognienumeri.it, che fornisce guide utili e di vero valore, un preciso significato a ciò che abbiamo vissuto in sonno.
I sogni ricorrenti: ogni età ha i suoiLa prima cosa che bisogna sapere sui sogni è che mutano di consistenza e portata a seconda dell’età. Non si può certo paragonare il flash onirico di un bambino con quello di un adulto, anche se diciamoci la verità, capita spesso ai più grandi di tornare bambini mentre dormono. Tuttavia, le immagini, i colori e i momenti vissuti dai più piccoli durante il sonno non sono uguali a quelli di una persona adulta, la quale tende a riversare la quotidianità le paure e i ricordi all’interno dei sogni. Se si vuol parlare dunque di sogni ricorrenti, è giusto soppesare bene le parole dal momento che una scena potrà anche ripetersi nell’arco della vita, ma la sua sfaccettatura in età adulta sarà diversa rispetto a quando il sogno si appropriava di noi da bambini.
Sogni ricorrenti: ecco cosa succedeOra, al di là di tutto, ciò che bisogna provare a capire è il motivo per cui il nostro inconscio continua a mandarci il medesimo segnale. Se abbiamo un sogno che si ripete nel tempo, anche ad intervalli pari a settimane o mesi, può darsi che stiamo vivendo una situazione molto importante ossia una fase della vita piena di problematiche che andrebbero a tutti i costi risolte. Questo vuol dire dunque che l’inconscio sta mettendo al centro di tutto l’importanza della nostra vita, e il fatto che un problema se pur risolto potrebbe ripresentarsi sotto spoglie diverse. Il nostro percorso di vita sta vivendo una fase delicata in cui non mancheranno mai gli ostacoli. C’è poi una motivazione ulteriore dinanzi ai sogni ricorrenti, ovverosia che la nostra personalità è in balia di cambiamenti non solo emotivi ma anche psicologici. Non per forza cambiamento vuol dire negatività, anzi l’inconscio potrebbe volerci mettere in allerta su buoni propositi e su passi importanti che dobbiamo compiere
Perché dopo anni si fa lo stesso sogno?Sorge spontaneo domandarsi perché a distanza di anni capita di rifare lo stesso sogno. Questo perché magari la prima volta che lo abbiamo fatto è stato un input che doveva aiutarci a crescere e maturare. Rifatto a distanza di tempo, con nuove esperienze che gravano sulle nostre spalle, magari il significato è diverso, il nostro inconscio ci parla di un ciclo che progredisce con la nostra età. Potrebbe dunque significare che siano insite in noi delle aspettative nascoste che usciranno allo scoperto solo dopo aver fatto un determinato percorso.
