Avellino, Verde non si tocca, due i nomi caldi in entrata

di Redazione 29/12/2016

Daniele Verde non lascerà l'Avellino. Nonostante il forte interesse di club della massima serie (Sassuolo, Atalanta e Napoli), il calciatore arrivato dalla Roma resterà in biancoverde fino a giugno. I giallorossi hanno infatti declinato tutte le offerte ricevute, garantendo alla società irpina di voler onorare la formula del trasferimento scelta in estate dalle due società (prestito con diritto di riscatto e controriscatto) con premio di valorizzazione a favore dell'Avellino. Due nomi nel mirino: Di Tacchio e Dell'Orco Nei prossimi giorni la dirigenza irpina potrebbe chiudere i primi colpi in entrata. Diversi i profili attenzionati dal ds De Vito e da Massimiliano Taccone per rafforzare la linea mediana del centrocampo biancoverde e le corsie esterne. Il nome più caldo è sicuramente Francesco Di Tacchio del Pisa. Classe 1990 di Trani, Di Tacchio è cresciuto nelle giovanili dell'Ascoli e della Fiorentina, prima di giocare con Frosinone, Juve Stabia, Perugia, Virtus Entella e Pisa. Dotato di un buon sinistro e di un discreto fisico (185 centimetri di altezza), il 26enne pugliese è in scadenza di contratto. Per la corsia esterna invece potrebbe concretizzarsi, visti gli ottimi rapporti con il Sassuolo, la trattativa per portare Cristian Dell'Orco alla corte di Walter Novellino. Terzino sinistro classe '94, ha recentemente giocato in Serie A due gare con i neroverdi. Meno calde le piste che portano a Crivello del Frosinone e a Morleo del Bologna (Bari in pole su di lui). Laverone e Pecorini, piste al momento fredde, nonostante le conferme degli agenti Avellino che pensa anche a rinforzare la corsia destra. Laverone non convince per le condizioni fisiche e Pecorini sembra non entusiasmare nonostante la conferma del sua agente, Sabbatini: "Il ragazzo non viene utilizzato ed al momento fatica a trovare spazio. A questo punto dovremo trovare una soluzione visto che il suo contratto scadrà il prossimo 30 Giugno. Parliamo di un difensore di 23 anni, che sta bene fisicamente, cresciuto nell'Inter con presenze in tutte le Nazionali azzurre fino all'Under 20. Simone ha risorse interiori importanti ed una voglia matta di dimostrare il suo valore, di certo però non sta vivendo bene le tribune nelle ultime partite. Il ragazzo ha diverse richieste da squadre di B, una di queste è l'Avellino che lo aveva cercato anche la scorsa estate".