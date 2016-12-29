Home Politica Berlusconi la Campania è dominata da un sistema di poteri

Berlusconi la Campania è dominata da un sistema di poteri

di Redazione 29/12/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

La Regione Campania "è oggi dominata da un sistema di potere, quello della sinistra, la quale, pur divisa al proprio interno, occupa tutti gli spazi della vita politica e amministrativa con metodi disinvolti che episodi recenti hanno portato ancora una volta alla luce". Lo afferma Silvio Berlusconi nel messaggio a Paolo Russo, coordinatore di Forza Italia della città metropolitana di Napoli, in occasione del tradizionale brindisi di fine anno. "E' con grande piacere - dice il leader Fi - che rivolgo il mio saluto a voi e a tutti i partecipanti all'evento che da anni ormai organizzate per gli auguri di Capodanno. Voglio ringraziarvi tutti per il vostro impegno, il vostro lavoro, e la vostra partecipazione, alla battaglia di libertà che conduciamo anche in Campania. La vostra Regione è oggi dominata da un sistema di potere, quello della sinistra, la quale, pur divisa al proprio interno, occupa tutti gli spazi della vita politica e amministrativa con metodi disinvolti che episodi recenti hanno portato ancora una volta alla luce. Nonostante questo, soprattutto grazie al vostro impegno abbiamo ottenuto in Campania dei risultati straordinari al referendum costituzionale del 4 Dicembre, risultati che premiano il vostro lavoro e la vostra capacità di sensibilizzare i cittadini sui gravi pericoli di involuzione autoritaria che erano nascosti nella riforma di Renzi e del Partito Democratico".