Avellino, si lavora ad un clamoroso ritorno, nome nuovo a sinistra

di Redazione 16/01/2017

L'Avellino starebbe pensando seriamente ad un clamoroso ritorno: quello di Felice Evacuo. L'ex bomber del Novara aveva già raggiunto l'accordo con l'Alessandria, e aspettava solo la risoluzione del proprio contratto con il Parma. Nelle ultime ore, però, la società biancoverde si è inserita fortemente e sta cercando di trovare l'accordo per portare l'attaccante di Pompei di nuovo in Irpinia. Diciotto le presenze di Evacuo e 4 gol con i gialloblù, 64 presenze e 24 reti in Irpinia. Il calciatore, secondo le prime indiscrezioni, sarebbe ben propenso al ritorno in biancoverde, anche per un riavvicinamento a casa. La situazione è in evoluzione, vista anche la trattativa che il Parma sta portando avanti con l'Avellino per il portiere Pierluigi Frattali. Oggi potrebbe essere una giornata fondamentale per definire il futuro dell'ex guardiapali del Frosinone, con il suo agente, l'ex biancoverde Michelangelo Minieri, che nelle prossime ore incontrerà anche Pantaleo Corvino per definire il passaggio di Luca Lezzerini proprio ai biancoverdi. In attacco non solo Evacuo, ecco tutti i profili osservati Per quanto riguarda il sostituto di Mokulu, non c'è solo il nome di Evacuo sul taccuino del duo De Vito-Taccone: sfumata definitivamente la pista che conduceva ad Andrea Cocco, che ha accettato le lusinghe del Cesena, la dirigenza biancoverde ha effettuato diversi sondaggi anche per Gianmarco Zigoni della Spal, Riccardo Bocalon dell'Alessandria, che potrebbe arrivare in Irpinia se Evacuo accettasse la compagine piemontese, Andrea Catellani e Andrea Pinamonti, giovane promessa dell'Inter. Nelle prossime ore si saprà di più anche per quanto riguarda la corsia mancina: come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Daniele Mignanelli, esterno di proprietà dell'Ascoli, pare sia finito nel mirino dell'Avellino. Nato a Cantù il 10 maggio 1993, è legato da un contratto fino al 30 giugno 2019 ai marchigiani. Mignanelli è cresciuto nel settore giovanile del Novara prima di approdare al Lecco, alla Pro Patria e alla Reggiana. Potrebbe essere lui il nome giusto a sinistra. Novità nelle prossime ore