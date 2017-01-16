Home Attualità Emergenza neve. Martedì scuole chiuse ad Avellino e Provincia: Ecco dove

Emergenza neve. Martedì scuole chiuse ad Avellino e Provincia: Ecco dove

di Redazione 16/01/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Maltempo - dopo una breve tregua la neve è tornata in irpinia e lo ha fatto in abbondanza. Già dalle prime ore di domenica 15 dicembre, un'intensa nevicata ha paralizzato diversi comuni irpini. Arrivando dal mediterraneo la perturbazione gelida ha colpito in modo particolare i comuni del salernitano e della valle dell'Irno, per poi salire l'intero tratto appenninico dell'alta irpinia. Sia la protezione Civile Campana, così come gli esperti meteo segnalano un ulteriore peggioramento per almeno altre 24 ore. Sono previste intensi rovesci nel primo pomeriggio con probabili strade ghiacciate in nottata. L'osservatorio di Montevergine ha previsto fino a 50 centimetri di neve in molti comuni della Campania, con oltre 90 centimetri nei comuni oltre i 1000 metri. Considerata l'emergenza neve, a Benevento saranno chiuse tutte le scuole. Ecco invece dove le scuole rimarranno chiuse almeno per la giornata di martedì. Ecco l'elenco delle scuole chiuse fino a martedì 17 Gennaio. #Montefusco, #Lapio, #Santa Paolina, #San Mango sul Calore, #Prata, #Altavilla Irpina, #Sant’Angelo dei Lombardi, #Frigento, #Sturno, #Avellino, #Chiusano San Domenico, #Montemiletto, #Aiello del Sabato, #Volturara, #Teora, In continuo aggiornamento.