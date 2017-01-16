Governance Poll: Paolo Foti tra i sindaci meno amati. Ultimo in Campania
di Redazione
16/01/2017
Avellino - Non decolla la popolarità del sindaco del Capoluogo Irpino Paolo Foti, anzi, peggiora. A rivelarlo la Governance Poll 2016, ovvero la classifica dei sindaci più amati d'Italia stilata dal quotidiano economico Il Sole 24 ore. Foti e la sua giunta si piazzano al 80esimo posto della classifica Nazionale. Il peggior piazzamento tra i sindaci Campani, dove come ogni anno primeggia il sindaco di Salerno, in 4 posizione (Vincenzo Napoli). Aumentano i consensi anche per il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris anche per lui la quarta piazza con il 60% dei consensi positivi. Il sindaco di Benevento Clemente Mastella si piazza in decima posizione con il 59% dei consensi. Fa molto meglio di Foti anche il sindaco di Caserta, Carlo Marino al 47esimo posto. Il Sindaco di Avellino nel 2013 giorno dell'elezione, aveva oltre il 60% dei consensi, oggi crollato di 10 punti. In chiave Nazionale guidano la classifica due sindaci eletti con i 5Stelle. In prima posizione il sindaco di Torino, Chiara Appendino (M5S), in seconda posizione il sindaco di Firenze. Dario Nardella (PD), in terza posizione Federico Pizzarotti, eletto con i 5stelle oggi Indipendente.
