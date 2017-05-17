Home Avellino Calcio Avellino-Latina, i convocati: Novellino recupera Jidayi, ecatombe per Vivarini, 8 assenti

di Redazione 17/05/2017

Allenamento di rifinitura, a porte chiuse, al Partenio-Lombardi. Per la sfida di domani (ore 20:30) contro il Latina, il tecnico Novellino ha convocato 20 calciatori, fatta eccezione per Belloni, Gavazzi, Gonzalez, Djimsiti e Bidaoui. Questa la lista dei convocati: Portieri: Radunovic, Lezzerini, Iuliano. Difensori: Asmah, Jidayi, Laverone, Migliorini, Perrotta, Solerio. Centrocampisti: D’Angelo, Lasik, Moretti, Omeonga, Paghera. Attaccanti: Ardemagni, Camarà, Castaldo, Eusepi, Soumarè, Verde. Sono 20, invece, i calciatori convocati dal tecnico nerazzurro, Vincenzo Vivarini, per la gara di Avellino, ultima gara in Serie B per il Latina. Dell'elenco non fanno parte i lungodegenti Brosco, Buonaiuto, Corvia, Mariga, Regolanti e Rocca, defezioni alle quali si aggiungono quella last minute di Dellafiore, alle prese con una distorsione al ginocchio durante la rifinitura svolta stamane al Francioni, e di Coppolaro, partito ieri alla volta della Corea del Sud per rispondere alla convocazione di Evani per i Mondiali Under 20. Tra i tanti giovani aggregati, prima convocazione per il centrocampista classe '99 Emanuele Colarieti. Questo l'elenco completo dei convocati: Portieri: Grandi, Pinsoglio; Difensori: Bruscagin, Celli, De Vitis An., Garcia Tena, Maciucca; Centrocampisti: Bandinelli, Colarieti, De Vitis Al., Di Matteo, Megelaitis, Nica, Pinato, Rolando; Attaccanti: De Giorgio, Di Nardo, Insigne, Jordan, Negro; Indisponibili: Brosco, Buonaiuto, Coppolaro, Corvia, Dellafiore, Mariga, Regolanti, Rocca.