Home Avellino Calcio Avellino, la Serie B è di nuovo a rischio? Arriva il comunicato

Avellino, la Serie B è di nuovo a rischio? Arriva il comunicato

di Redazione 17/07/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

L'iscrizione in Serie B (pur con una penalizzazione) non sembrava essere a rischio per l'Avellino. Ieri la nuova fideiussione è arrivata ed è stata presentata al Covisoc; tuttavia, riemerge il rischio che la società irpina possa non iscriversi al prossimo campionato di Serie B. Intanto, le altre due società sicuramente non ripartiranno dalla B; il secondo livello professionistico del calcio italiano. Il Cesena ha dichiarato fallimento e ripartirà dai dilettanti; invece, il Bari sta cercando una fusione per tentare di ripartire dalla Serie C. Avellino a rischio Serie B? L'Avellino cerca di essere l'unica delle tre squadre a non subire la pesante squalifica. Il Bari non è riuscito a giungere alla ricapitalizzazione, quindi non si iscriverà in B; anzi, la società pugliese tenta una fusione strategica per non dover ripartire dai dilettanti. Dai dilettanti ripartirà invece il Cesena, che ha dichiarato fallimento. La società si è servita di un nuovo comunicato per spiegare le sue posizioni. Segue quanto dichiarato. Le parole della società "In merito alle notizie riportate da diversi organi di informazione relativamente a un rischio di iscrizione da parte dell’U.S. Avellino al prossimo campionato di Serie B, la società intende precisare quanto segue: - È stato regolarmente presentato un ricorso avverso la prima decisione della Co.Vi.So.C. in cui sono state specificate le ragioni per le quali, a detta di questa società, la fideiussione aveva tutti i criteri per essere accettata. - È stata presentata, in maniera disgiunta dal ricorso, una nuova fidejussione di 800mila euro, emessa da un istituto che ha provveduto a inviarla direttamente, via PEC, alla Co.Vi.So.C, entro le ore 19, come stabilito dai termini. Una copia di questa fideiussione - il cui premio è stato regolarmente corrisposto dal club all’istituto mediante bonifico bancario stesso questo pomeriggio - sarà in possesso di questa società nella giornata di domani. Si precisa che l’Avellino ha inviato una comunicazione via PEC alla Co.Vi.So.C in cui ha anticipato la sottoscrizione della fideiussione e le modalità di invio telematico della stessa. - Considerati i tempi ridottissimi, questo club ha fatto l’impossibile per garantire la presentazione di una fideiussione, tra le poche che si è riusciti a produrre, optando per la migliore soluzione tra quelle disponibili. - Inoltre, la società sta verificando la possibilità di produrre, nelle prossime ore, una terza fideiussione più performante rispetto ai criteri stringenti della Figc".