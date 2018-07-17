Arredo di tendenza: come sceglierlo
di Redazione
17/07/2018
L’ambito dell’arredamento è sempre in continuo rinnovamento e costante crescita, con stili e tendenze che mutano nel tempo e riflettono quelli che sono i cambiamenti culturali e sociali di un’epoca. Basta solo quindi dare uno sguardo a quelli che sono i mobili di design che più sono e saranno di moda in futuro.
Arredo di tendenza: Un ritorno al passatoContinua e si sviluppa anno dopo anno una specie di ritorno al passato anche nel mondo dell’arredamento. I mobili di design che più vanno di moda sono quelli vecchi, tipici dei mercatini dell’antiquariato o nei negozi di mobili moderni. Il recupero di stile e tendenze del passato non si lascia scappare nemmeno nei colori, nei temi e nei materiali. Per quel che concerne i colori, il rosso fa spesso da padrone, in particolare per i colori delle pareti, degli accessori piccoli e degli arredi. Dal punto di vista dei temi sono di moda ultimamente quelli a base di fiori che stanno invadendo anche le tappezziere e le carte da parati. Infine, per i materiali, è da tener conto il recente recupero del marmo, in particolare come piano di appoggio.
Arredo di tendenza: un mobile per ogni ambienteOgni ambiente della casa necessita a tutti i costi i suoi mobili di design. Tanti sono gli store in Italia che vengono messi in vendita un arredamento di tendenza, ad esempio, rivenditore Tomasucci, un ottimo negozio di arredamento in cui trovare infinite soluzioni che sapranno dare il giusto valore ai gusti personali senza rinunciare al rispetto di quelle che sono le nuove tendenze del settore.
L’arredamento della camera da lettoPer ciò che concerne la camera da letto, uno degli spazi più intimi e amati della casa, si sta molto portando l’arredamento legato ad uno stile minimal. Quest’ultimo si distingue per i colori pastello delicati. La semplicità e la sobrietà saranno sicuramente più apprezzati rispetto ad arredamenti sontuosi ed esagerati.
Come arredare il soggiornoPer il soggiorno quello che sta avendo un grande successo le poltrone e i divani, in particolare se imbottiti e di colore rosso. Oggi più che mai fanno molta tendenza gli abbinamenti cromatici scuri, come il viola e nero o il blu navy, che consentono, con il giusto inserimento del bianco, di creare spazi eleganti senza rinunciare alla possibilità di inserire qualche accessorio o qualche dettaglio dal colore scintilante.
Arredamento: uno sguardo al bagnoPer il bagno l’uso più frequente è quello di uno stile vintage che si differenzia per i colori chiari e lucidi. A livello di arredo non perdono di importanza le pavimentazioni e l’impianto luci che dovranno esaltare gli spazi facendo sì che questa stanza della casa sia molto confortevole e rilassante. I box doccia sono ormai molto più usati e pratici delle vasche da bagno, soprattutto per questioni di spazio e di minori consumi.
E il colore delle pareti? Carta da parati e stampe 3DUna novità e una peculiarità che sta popolando le nuove tendenze in termini di arredamento è quella del grande ritorno della carta da parati e l’uso sempre più frequente delle stampe tridimensionali. Le soluzioni sono di ogni specie e genere, e molte volte sono distinte da un richiamo di forme geometriche retrò e dall’uso di scritte e parole tridimensionali da incollare sulle pareti come elemento di design. L’integrazione tra le nuove e divertenti stampe 3D e le carte da parati sarà uno degli elementi più curiosi da inserire nel nostro arredamento in generale. Questo in particolare per lo sviluppo o il recupero di mobili di design che saranno valorizzati da questo tipo di tappezzeria.
