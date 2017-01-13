Home Avellino Calcio Avellino, Frattali ceduto? La Gazzetta di Parma annuncia: "Ufficiale il portiere"

di Redazione 13/01/2017

La Gazzetta di Parma lancia una notizia clamorosa: "Ora è ufficiale: il Parma ha acquistato l'esperto portiere Pierluigi Frattali e da lunedì prossimo riavrà Gianni Munari per il centrocampo". Nessuna conferma finora, anche Offredi in partenza? Nessuna notizia trapela dalla società biancoverde. Ma secondo il giornale emiliano, il numero uno biancoverde avrebbe accettato la destinazione e sarebbe già il nuovo guardiapali del Parma. I contatti con la società biancoverde ci sono stati giorni fa, ma la dirigenza non sembrava propensa a cedere il portiere romano. Gli emiliani hanno scelto Frattali dopo che la trattativa per Pegolo del Sassuolo è saltata per le richieste ritenute eccessive legate all'ingaggio del giocatore. Una notizia che ancora una volta divide il tifo. Dopo la cessione di Mokulu, dunque, un altro big potrebbe ufficialmente salutare l'Avellino. Insieme a lui, nel reparto degli estremi difensori, potrebbe dire addio anche Daniel Offredi. Il portiere bergamasco potrebbe trovare una squadra in Lega Pro che gli garantirebbe il posto da titolare. La Reggiana, che cerca un portiere da affiancare al giovane Simone Perilli, sembra la squadra più vicina: si tratterebbe di un ritorno, con Offredi che ha già giocato nella stagione 2010/2011. Radunovic diventerebbe titolare, con Lezzerini a giocarsi il posto Un vero e proprio effetto domino, dunque: dalla serie A e arriva fino alla Lega Pro. La Fiorentina libererebbe Lezzerini, mandandolo in prestito all'Avellino, prendendo dall'Atalanta Marco Sportiello. Difficilmente Lezzerini accetterebbe di fare panchina anche ad Avellino. Con Frattali al Parma dunque Boris Radunovic e Luca Lezzerini si giocherebbero il posto da titolare, magari alternandosi. Il tutto condito da ricchi premi di valorizzazione. E naturalmente, con la partenza dell'estremo difensore biancoverde, si risparmierebbero ulteriori soldi legati all'ingaggio del classe '85. Le conferme di questo probabile scenario, arrivano anche dall'esperto di calciomercato, Gianluca di Marzio e dai media locali della Fiorentina. Il mercato entra nel vivo, per l'Avellino, però, ancora tutto fermo.