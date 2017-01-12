Home Avellino Calcio Calciomercato Avellino - Laverone si presenta. Coletti visto in città.

di Redazione 12/01/2017

Calciomercato Avellino - 12 Gennaio, è il giorno di Lorenzo Laverone, presentato oggi pomeriggio al Partenio-Lombardi. L'ex Salernitana, davanti agli organi di stampa e a tutti i tifosi, sceglie di vestire la casacca biancoverde con il numero 19. Il calciatore prelevato dalla Salernitana, si è detto entusiasta della nuova destinazione, affermando che società come quella avellinese, non si può rifiutare. Piazza, quella irpina tra le più calde, anche per tifo, in serie B. Continua sostenendo che la scelta del trasferimento all'U.S. Avellino è stata accettata immediatamente, tralasciando offerte provenienti da altri club. Prosegue dicendo che ad Avellino si troverà bene, si impegnerà per il proprio rilancio che riparte da questo Mercato invernale. Tante motivazioni dunque, Laverone ha tanta voglia di riscatto, vuole smentire le voci, che lo davano per "finito" anche a causa dell'infortunio e la conseguente operazione ad aprile. Il calciatore è contento, ha conosciuto oggi il suo nuovo allenatore e i suoi compagni, ritrovando anche vecchi amici, come Gigi Castaldo. E a proposito di amici, invita il giocatore Cocco, ad accettare l'offerta dei biancoverdi. Dichiara Laverone: "con Andrea siamo amici, fuori e dentro al campo, continua - è stato compagno di gioco a Vicenza e lo apprezzo tanto". Il giocatore chiude la conferenza stampa con una promessa, quella di mettercela tutta per portare l'Avellino alla salvezza.Si adatterà a tutte le scelte di Novellino, offrendo il suo impegno e le sue qualità. Altre trattative: la pista Pederzoli è quasi abbandonata, il mister di Montemarano non lo gradirebbe molto. La società lo sostituirebbe con Romizi, centrocampista del Bari. In attacco, oltre alla trattativa Cocco, tutto tace. Cessioni: secco no degli irpini all'insistente Parma, il portiere Frattali resta ai Lupi per la salvezza. Alla fine Donkor e Soumarè (rifiuta la Casertana) potrebbero restare in casa Avellino. Sabato pomeriggio, proprio in occasione dell'amichevole con la Casertana, Diallo potrebbe essere ceduto in prestito. Caso Biraschi: l'U.S. Avellino, perde i 2 appelli e viene condannato a versare la somma di 72 mila euro alle due società ASD Urbevetere calcio e Tur de Cenci per premio di valorizzazione dell'ex difensore biancoverde. La cifra da versare è da risalire dopo la convocazione dell'atleta nelle Nazionale Italiana Under 21. Ultimissima: è stato visto in città insieme al suo procuratore, il calciatore Tommaso Roberto Coletti (32anni) centrocampista e difensore del Foggia. L'atleta che ha militato sempre in Lega Pro (a parte una piccola parentesi di un anno in serie B con il Brescia) cosa ci faceva oggi ad Avellino?? Nuova trattativa all'orizzonte per i Lupi?!?!