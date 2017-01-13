Montoro, Premiazione della 3^ Mostra dei Presepi

Il 15 Gennaio alle ore 18:00 si chiuderà la 3^ Mostra dei Presepi Città di Montoro. La premiazione avverrà presso la sala "Umberto Pastore" del Convento Santa Maria degli Angeli alla presenza dell'Amministrazione e dei giurati chiamati a giudicare le migliori riproduzioni artistiche della Natività in concorso e suddivisi in 3 sezioni: Classico, Alternativo e per Frazioni. Uno speciale "Premio Simpatia" verrà invece assegnato dal voto popolare.

Tre i giurati, il Maestro Dante Giaquinto, l’Avvocato e Scultore Michele Costabile ed il Maestro Presepiale Partenopeo Antonio Cantone, Presidente di giuria. Gli illustri giurati faranno ognuno dono di una propria opera ai partecipanti. Questa 3^ edizione della Mostra dei Presepi, curata anche quest'anno dal Consigliere Comunale con delega alla Cultura Paola Guarino e dalla Event Planner Anna Maddaloni, ha riscosso un notevole successo di pubblico e di partecipanti tra i quali verranno premiati i primi tre classificati di ogni Sezione. Certa la partecipazione del gruppo Folk Bell &Buon che allieterà la serata con i suoi canti e balli popolari e certo anche un omaggio musicale della Dott.ssa Lilia Spaziano.

Antonio Cantone, ha sottolineato la storicità e il grande valore umano del Presepe. “Il presepe è un arma perché ricorda a tutti i veri valori della famiglia, mi piace dire che su ogni presepe c’è scritto AMORE. Come portavoce della giuria posso dire che tutti i presepi qui esposti sono bellissimi, mi piacerebbe vedere l’anno prossimo il triplo delle adesioni, e tra i partecipanti molti studenti delle scuole. Questo è il vero messaggio che il presepe rinnova ogni anno, l’amore”.

Per poter ancora ammirare queste splendide opere e per partecipare alla premiazione l'appuntamento è per Domenica 15 Gennaio alle ore 18:00 presso la sala "Umberto Pastore" del Convento Santa Maria degli Angeli a Torchiati di Montoro ( AV )