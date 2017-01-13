Home Avellino Calcio Avellino, prime conferme dall'Irpinia: Frattali verso Parma

di Redazione 13/01/2017

Uno scenario che fino a poche ore fa sembrava impossibile. Nella prima mattinata la prima bomba di mercato è arrivata direttamente dalla Gazzetta di Parma: "Pierluigi Frattali è il nuovo portiere degli emiliani." Un trattativa condotta in prima persona dal ds del club gialloblù Daniele Faggiano, che interecettato dal portale tuttoavellino.it ha confermato il possibile trasferimento: "Frattali piace al Parma e stiamo trattando per portarlo da noi. Non è però facile strapparlo all'Avellino. Vedremo nelle prossime ore se ci saranno sviluppi concreti e positivi. Il ragazzo gradirebbe sicuramente la destinazione". C'è già il sì del calciatore, le parti sono vicinissime Quello di stamane potrebbe essere stato l'ultimo allenamento in maglia biancoverde del portiere. Lo stesso Frattali, come confermato dal direttore sportivo parmense, avrebbe già accettato l'offerta del Parma. Restano da limare solo alcuni dettagli, ma la trattativa sembra essere nella fase finale. Fonti vicine alla dirigenza irpina hanno già confermato il passaggio ormai prossimo. L’Avellino aveva detto no al Parma per la cessione dell'ex portiere del Frosinone, ma nelle ultime ore gli scenari sono stati praticamente ribaltati, visto il rifiuto di Pegolo del Sassuolo di diventare il titolare e far da chioccia a Kristaps Zommers. Pierluigi Frattali lascerà l'Avellino dopo due anni e mezzo. Radunovic titolare, con Lezzerini pronto a sbarcare in Irpinia Frattali out e Lezzerini in. Sarebbe questo lo scenario. Lezzerini con molta probabilità sbarcherà in Irpinia dalla Fiorentina con la formula del prestito secco, visto l'imminente arrivo in maglia viola di Marco Sportiello. Probabile anche un premio di valorizzazione a favore dell'Avellino. Il mercato in uscita per i lupi potrebbe però non essersi concluso. Dopo Mokulu e appunto Frattali, potrebbero salutare l'Irpinia nelle prossime ore anche Diallo (destinazione Casertana) e Migliorini (con la Cremonese dell'ex Attilio Tesser pronto ad accoglierlo). In lista di sbarco anche Donkor, Soumarè e Bidauoi, che hanno diverse richieste e devono solo scegliere la loro destinazione.