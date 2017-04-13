Caricamento...

Avellino, da Montemarano una benemerenza a Walter Novellino

Redazione Avatar

di Redazione

13/04/2017

Il sindaco di Montemarano Beniamino Palmieri ha voluto conferire a Walter Novellino un attestato di benemerenza. Ecco le motivazioni del primo cittadino: "Nato da una famiglia umile di Montemarano, con il suo lavoro, la sua professionalità, la sua serietà, il suo sacrificio, la sua tenacia, ha saputo raggiungere traguardi molto prestigiosi da calciatore prima ed allenatore poi. Non c'è articolo, telecronaca, commento che non citi il suo luogo natio. Ha contribuito a rendere conosciuto Montemarano dandogli lustro non solo come professionista ma anche come uomo. Insieme ai miei colleghi Amministratori abbiamo deciso di conferirgli un attestato di benemerenza (D.G. n.39 del 11/04/2017) per ringraziarlo a nome dell'intera comunità ed affinché sia da esempio per i più giovani. Che continuino sempre a credere nei propri sogni e che non perdano mai la speranza nonostante le difficoltà. Compatibilmente ai suoi impegni gli conferiremo, al più presto, una pergamena in Palazzo Castello". L’attestazione di pubblica benemerenza è un riconoscimento che viene conferito a persone, amministrazioni, enti, istituzioni o organizzazioni del Servizio Nazionale che dimostrano di aver partecipato con merito a operazioni di protezione civile e che, con la propria attività, hanno contribuito a elevare l’immagine del Sistema nazionale, dando prova di significative capacità propositive e gestionali o singolari doti di altruismo e abnegazione. Novellino, dunque, riceverà un ulteriore prova d'affetto da parte del popolo irpino.    
